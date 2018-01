Der er efterhånden mange muligheder for at dyrke fitness og komme i form i Faaborg. En af dem er LOOP Fitness

LOOP Fitness åbnede sin afdeling i Faaborg 7. oktober 2017. I dag, godt tre måneder efter, er der 250 medlemmer, der dækker både børn og unge i alderen 8-14 år, forældre samt brugere i alderen fra 45 og opefter.

Mathias Winther er franchisetager og daglig leder af LOOP Fitness Faaborg, 29 år og bosiddende i Svendborg. Han har altid været meget aktiv som gymnast på Svendborgs elitehold. I januar 2017 færdiggjorde han sin bachelor i ernæring og sundhed og blev diætist. Derudover har han supplerende kurser som bl.a. diplom-træner ved DGI. Mathias var med til at starte LOOP op i Svendborg og er ud over leder af afdelingen i Faaborg også leder af LOOP i Munkebo.

LOOP Faaborg Det danske træningskoncept LOOP startede som LOOP Cirkeltræning i Viborg i 2006.



Blev herefter til LOOP Fitness.



Aktuelt er der 80 centre over hele Danmark, og inden længe åbnes også første center i Kina.



LOOP Fitness har overhalet Fitness.dk og ligger i dag nummer to på listen, kun overgået af Fitness World.



LOOP er den eneste kæde, der tilbyder træningsmaskiner tilpasset børn og unge.



LOOP Faaborg ligger på adressen Herregårdscentret 15A. Mathias Winther er at finde i centret mandag, onsdag og fredag formiddag, samt tirsdag og torsdag eftermiddag.

- Her får du kvalificeret vejledning og træning i et roligt og afslappet miljø. Du kan komme i træningstøj eller dit hverdagstøj, ganske som du har lyst til. Man træner i alt 24 minutter, og så har du været alle muskelgrupperne igennem. Har du lyst til at træne længere tid, så gør du bare det, det er helt op til dig, forklarer Mathias Winther.

- LOOP tilbyder et roligt og afslappet miljø, at træne i. Lokalerne er lyse og venlige, og der indbydes også til snak og grin hen over træningsmaskinerne eller i loungeområdet.

Har du lyst til at få en prøvetime, så kontakt Mathias Winther på 41 74 62 73. Første gang, du besøger LOOP Fitness, får du et komplet LOOP-tjek, der bl.a. indeholder måling af BMI og muskelmasse.

Der er åbent hus tirsdag 30. januar kl. 15-20, hvor man kan komme og hilse på medarbejderne, se lokalerne, prøve en tur i maskinerne og få en snak om træning.

- Vi byder på lidt at spise, champagne og godt humør, lyder det fra LOOP.