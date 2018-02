- Det er jo ikke blot kommunalbestyrelsen, der holder møder i salen. Den bruges også i andre mødesammenhænge, til kurser og festligheder. Jeg synes, et rådhus skal have sådan en mødesal, hvor der også kan holdes receptioner og den slags, for at være et rigtigt rådhus. Jeg har svært ved at finde det konkret dokumenteret, men jeg mener også, det var en del af aftalegrundlaget ved kommunesammenlægningen, at administrationen og borgmesterkontoret skulle ligge i Ringe, siger Torben Smith.

Torben Smith, SF, som i sin tid var med til at lægge fem kommuner sammen til én, er meget forbeholden, og peger blandt andet på, at forslaget strider mod ånden i de aftaler, der blevet lavet om, hvor kommunens administration skulle ligge. Aftaler, der blev lavet tilbage i 2004. Han har svært ved at forestille sig et rådhus uden en stor mødesal.

Faaborg-Midtfyn: Byrådssalen i på rådhuset i Ringe skal nedlægges, og kommunalbestyrelsen skal holde sine møder i Faaborg. Sådan lyder en del af et forslag, som kommunens koncerndirektør Helle Vibeke Carstensen har sendt ud til politikerne, og som skal drøftes af politikerne i Økonomiudvalget på mandag. Her er der lagt op, at holdningerne brydes:

- Jeg har allerede meddelt, at jeg ikke kan stemme for, at men nedlægger byrådssalen i Ringe. Selvfølgelig skal et rådhus have et byrådssal, og selvfølgelig skal der være plads receptioner og møder for kommunalbestyrelsen. Jeg synes heller ikke, vi skal ud og pille ved den beslutning, der har grundlagt kommunen, siger han.

Borgmester Hans Stavnsager (S) er derimod positiv:

- Vi har givet direktionen en opgave i at komme med forslag til, hvordan vi kan udnytte de kommunale kvadratmeter bedre, og vi skal have fundet plads til 100 medarbejdere fra Ryslinge, hvis vi opgiver at bruge administrationsbygningerne dér. Vores direktion har så også valgt, at kigge på politikernes rum, byrådssalen, og det, synes jeg, er okay. Jeg forstår godt, at der er nogle følelser i det, det respekterer jeg, men der er altså også en praktisk og en økonomisk afvejning, og jeg synes, det er helt fair at argumentere for, at der er en luksus, at der er to byrådssale i denne kommune. Byrådssalen i Faaborg er den bedste egnede, og derfor et det byrådssalen i Ringe, der er i spil, siger han.

I øjeblikket mødes kommunalbestyrelsen hver anden måned i Ringe og hver anden måned i Faaborg.

- Sådan behøver det jo ikke være, siger borgmester Hans Stavnsager og fortsætter:

- Under valgkampen var der flere, der nævnte muligheden for at flytte nogle at kommunalbestyrelsens møder ud i lokalsamfundet. Det er værd at tænke ind.

Såvel Åge Priisholm som Torben Smith er med på, at der kan være idé i at flytte nogle af kommunalbestyrelsen møder ud fra Faaborg og Ringe:

- Men, siger Torben Smith, det stiller nogle krav til faciliteter. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er kantine, toilet og at der i øvrigt er gode pladsforhold.