Ringe: - Nu sker der endelig noget! udbryder Martin Dyrgård Kaspersen glad.

Sammen med sin hustru, Rikke Dyrgård Kaspersen, har han taget initiativ til at skabe nyt liv i Ringes gamle stationsbygning.

Tirsdag satte Martin Dyrgård Kaspersen nemlig sin underskrift på lejeaftalen med DSB, så nu kan de frivillige bag projekt "Liv i Ringe Stationsbygning" rigtig komme i gang med at sætte stationsbygningen i stand og lave arrangementer for hele byen.

Sådan skal projektet finansieres Planen er at stationsbygningens driftsomkostninger skal finansieres af aktiviteterne i bygningen.



Den frivillige forening bag har fået 30.000 kroner fra Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget til projektet.



Martin og Rikke Dyrgård Kaspersen har selv betalt for indskuddet på omkring 20-25.000 kroner.



Til at starte med lejer de frivillige stationsbygningen i Ringe i et år, hvorefter de vil vurdere, om projektet kan køre videre.



I begyndelsen nøjes de med at leje stueetagen, og huslejen er på omkring 9000 kroner inklusiv forbrug.



Et andet ægtepar, som er en del af frivilliggruppen, har lejet sig ind på førstesalen for et halvt år i forbindelse med en ombygning af deres eget hus.

- Nu sætter vi i gang. Vi overtager officielt bygningerne nu, fortæller Rikke Dyrgård Kaspersen.

I stedet for at den markante bygning midt i Ringe skal stå og forfalde, vil initiativtagerne bag projektet skabe et samlingssted til gavn for hele byen. Nu hvor stationsbygningen med lejekontrakten er sikret det næste år, er planen at få fat i en masse forskellige, gamle stole, gerne i form af donationer, inden stationsbygningen skal huse sit allerførste arrangement.

Ringe Station får nyt liv Planerne for stationsbygningen i Ringe er store, og idéerne mange. Her er et udpluk:



De private dagplejere i Ringe drømmer om at skabe et mødested, hvor de kan lave motorik med dagplejebørnene.



Derudover skal stationen rumme et kreativt værksted, hvor børnefamilier kan lave ting sammen.



Nogle af de frivillige ønsker at lave et åbent musikøvelokale, hvor folk kan komme og gå, som de har lyst.

Den 11. februar bliver den gamle togstation nemlig forvandlet til én stor fastelavnsfest med tøndeslag og fastelavnsboller, og alle beboere i Ringe og omegn er inviteret.