Den unge mand fra Middelfart, der onsdag stod tiltalt ved Retten i Odense for vold, hærværk og hashbesiddelse, slipper for at skulle en tur bag tremmer.

- Derudover er det et vilkår, at Kriminalforsorgen kan vurdere, om han skal undergå misbrugsbehandling.

Den unge middelfarters vej til Retten i Odense begyndte i januar 2017, hvor han smadrede ruden i en terrassedør hos sin mor, og derefter blev han opsøgt af politiet, hvor de fandt ham i besiddelse af hash. Begge forhold havde han erkendt forud for onsdagens retsmøde.

Men de to tiltaler om vold, som fandt sted den 10. juni 2017, da han stødte på sin mor og hendes veninde i en gårdhave i Middelfart, vedkendte han ikke. Domsmandsretten fandt ham dog alligevel skyldig i at have nikket sin mors veninde en skalle den pågældende dato. Til gengæld mente de ikke, at det var bevist, at han havde givet en mand, der kom dem til undsætning, et knytnæveslag.

- To dommere fandt på baggrund af de fremlagte vidneforklaringer og dokumentation, at der var tvivl nok til, at det ikke var bevist. Sammenlagt med det nægtede han selv forholdet, oplyser Tine Friis, som tager afgørelsen til efterretning.