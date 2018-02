Kerteminde: - Jeg sagde hurra, da jeg læste den, siger formand for Kerteminde Kølstrup og Munkebo Sluse- og digelag, Michael Serop, om den "second opinion" konsulentfirmaet Sweco har lavet af sluseprojektet i Kerteminde.

Sweco har vurderet den forundersøgelse, som Rambøll allerede har lavet af projektet, og i det store og hele konkluderer Sweco, at projektet er fornuftigt.

- Overordnet er jeg glad for rapporten, for det er en generel blåstempling af projektet, siger Michael Serop, der specielt hæfter sig ved, at Sweco godkender konstruktionen af slusen, som modstanderne af sluseprojektet ellers har forsøgt at så tvivl om. Slusen er af modstanderne blevet betegnet som en ukendt teknologisk løsning, og modstanderne har protesteret imod, at lodsejerne, der finansierer en stor del af projektet, skal tvinges til at betale for et test-projektet.

- Det er rigtigt, at det er en ukendt teknologi i Danmark, men det er jo også derfor, vi har fået 14,5 millioner kroner af Realdania til projektet. Det er jo netop for, at vi kan bygge sluse i Kerteminde, og så kan de bruge erfaringerne her fra andre steder i Danmark.

I rapporten advarer Sweco om, at slusen er placeret et sted, hvor der ligger en sandbanke på havbunden. Den sandbanke vil sandsynligvis blive gendannet, efter slusen er etableret, hvorfor der kan være behov for at sluseportene jævnligt skal renses for sand. Den advarsel får dog ikke Michael Serop til at ryste på hånden.

- Sweco har anvist løsningsforslag til at rense for sand, så jeg mener ikke, at aflejring af sand vil være en udfordring, der truer projektet, fortæller Michael Serop.