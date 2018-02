Efter et politisk flertal i byrådet tirsdag aften besluttede, at torvet skal være bilfrit, er næste skridt at finde ud af, hvad torvet så skal bruges til. Og der bliver alle inviteret med på råd.

Bilerne skal væk, besluttede et snævert rødt politisk flertal, der fra de borgerlige partiers side kritiseres for at have truffet beslutningen egenrådigt uden at skele til alle dem, der ikke ønsker bilerne væk.

Næste skridt er, at der skal etableres en arbejdsgruppe eller en torvebestyrelse med repræsentanter fra et bredt udsnit af interessenter, fortæller borgmester, Bo Hansen (S).

- Den skal så arbejde videre med, hvad det er for nogle aktiviteter, der skal være på torvet og komme med en indstilling til Teknik- og Erhvervsudvalget.

Socialdemokratiet forestiller sig, at bestyrelsen skal sammensættes af blandt andre politikere, repræsentanter fra Svendborg Event, Shopping Svendborg, Kulturelt Samråd, Idræts- og foreningslivet og flere andre, og at der afsættes midler fra Markedsføringspuljen til at starte aktiviteter på torvet.

- Den skal nedsættes rimeligt hurtigt, og omkring 1. juni skal vi gerne begynde at kunne se, hvad det er for nogle aktiviteter, der venter hen over sommeren, siger Bo Hansen.

Man planlægger desuden en officiel torveindvielsesdag, hvor alle er inviteret til at deltage - ikke mindst for at komme med deres besyv til torvets fremtid, og Bo Hansen forestiller sig, at den passende kan ligge omkring den 1. juni, hvor man efter planen lukker for biler på torvet.