Nyborg: Jazz. Er det ikke noget for gamle, tykke mænd, der drikker fadøl?

Ikke nødvendigvis. De senere år har der rundtomkring i landet været jazzcamps for piger, og i år er initiativet nået til Nyborg.

Det vil sige, at piger i alderen fra 10-15 år kan bruge vinterferien til at dykke ned i den herlige musikgenre sammen med andre interesserede piger og lære samspil og improvisation. Det foregår på Nyborg Musikskole på Provst Hjortsvej, og det er tirsdag til fredag i uge syv. Hver dag fra klokken 10-15.

- JazzCamp for Piger er en ny måde at give pigerne plads til at prøve kræfter med et instrument. Drengene er sendt uden for døren, og der er fokus på improvisation og sammenspil. Vi arbejder for at skabe musikalske fællesskaber for pigerne forstået på den måde, at pigerne skal få en følelse af, at de ikke er alene om lysten til at kaste sig ud i at dygtiggøre sig på et instrument. Derudover arbejder vi på at få erfaringerne fra de populære jazzcamps til at leve videre på musikskolerne hele året, udtaler projektleder Eva Frost.

- Interessen for JazzCamp for Piger har været overvældende, både fra deltagere og deres forældre, musikskoler og fagorganisationer. Flere og flere vil være med i projektet, og det er også derfor, at vi i år kan introducere nye camps i Thisted, Svaneke, Hillerød og Nakskov blandt andre. Derudover er vi glade for, at musikskolerne indbyrdes går sammen i for eksempel Nordjylland og på Sydfyn om at sætte fokus på piger, der spiller et instrument, fortsætter hun.

Tilmeldingen foregår på www.jcfp.dk. De fire dage med pige-jazz koster 500 kroner.