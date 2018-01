9. og 10. klasse på Kertemindeegnens Friskole er i øjeblikket ved at øve på musicalen "Thors brudefærd." Det er en proces, hvor de kommer tæt på hinanden og lærer hinanden at kende på kryds og tværs.

Revninge: Når de går på vinterferie, ved de, at det bliver vemodigt. Ikke fordi der er noget nedtrykkende ved at have en hel uges ferie foran sig, men mere fordi det betyder, at det er slut.

Når 9. og 10. klasseseleverne på Kertemindeegnens Friskole går på ferie, har de nemlig sagt farvel til musicalen "Thors brudefærd," som de lige nu arbejder på højtryk for at få til at hænge sammen med musik, skuespil, dans og kostumer. Lige nu fylder stykket alt for dem, og de ved af erfaring - for de har nemlig prøvet det før, at det er svært, når tæppet går ned for sidste gang.

"Thors brudefærd" er en af de gamle fortællinger, hvor den nordiske gud, tordenguden Thor, har hovedrollen. Det er ni år siden, at friskolen i Revninge sidste gang opførte stykket, og siden er lærer, Lærke Gro Jørgensen, kommet til, og hun har haft manuskriptet gennem endnu en gennemskrivning.

- Grundformen er der, men vi har fået tilført nogle andre sange - blandt andet sange fra "Jul i Vahalla," som vi synes, passer godt ind. Desuden har jeg også omskrevet nogle af replikkerne, så de bliver mere nutidige, fortæller læreren, som også står for at instruere eleverne.