Stigende aktiekurser under præsident Donald Trump har styrket investorer og amerikanske virksomheders profit, men de har dæmpet de økonomiske bekymringer hos middelklassefamilier.

Det siger Joe Kennedy, der er en blandt flere demokrater, som på sit partis vegne har svaret på præsident Donald Trumps første "State of the Union" tale.

Den 37-årige Kennedy, som er barnebarn af Robert F. Kennedy og repræsentant for Massachusetts i Repræsentanternes Hus i Kongressen, siger, at hans parti må have fokus på arbejderklassens økonomiske problemer.