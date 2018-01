Snave: Bestyrelsen i Dreslette Forsamlingshus i Snave kan se tilbage på et år, hvor forsamlingshuset har været udlejet 40 gange.

Det kom frem ved forsamlingshusets generalforsamling i denne uge, hvor godkendelsen af årets regnskab - et overskud på 4000 kroner - fik lige så stor anerkendelse som forsamlingshusets højt berømmede biksemad.

Bestyrelsen modtog stor ros for at arrangere bankospil, fællesspisninger, sankthansfest, fastelavn, Snavefest og meget andet, men som ved de fleste gode generalforsamlinger kom det mest interessante først på bordet under punktet eventuelt.

Her blev der nemlig sat flere spørgsmålstegn ved de tilbagevendende store vandpytter ved indgangspartiet til forsamlingshuset.

Det regner ikke så sjældent i Snave, og hver gang det gør, danner der sig store vandpytter foran forsamlingshuset. Det er et forhold, der gør det vanskeligt for gæster at ankomme til fester i forsamlingshuset, og nogen mener endda, at det er nødvendigt at medbringe waders i stedet for højhælede selskabssko, hvis man vil være sikker på at komme tørskoet til fest i forsamlingshuset.