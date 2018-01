Siden 2011 er elevtallet på Nyborg Heldagsskole mangedoblet. Opkøb af tidligere inspektørbolig udgør sidste etape af en ambitiøs plan for skolens udvikling. Det sker for at give plads til en ny dagbehandlingsklasse.

Skellerup: Der er hektisk aktivitet, når det hver morgen vælter ind med elever og ansatte på Nyborg Heldagsskole i Skellerup. Lidt, ligesom hvis det var tale om en mellemstor friskole og ikke en specialskole for normalbegavede børn. - Det også den oplevelse, vi gerne vil give eleverne. At de er en del af noget stort og bliver ikke sat ud på en lille, isoleret enhed. Vi har aldrig lagt skjul på, at vi tænker stort på vegne af børnene. De skal have de fedeste rammer og den bedste pædagogik. Samtidig ønsker vi at være en åben skole, som folk kan besøge og få gavn af. Små specialskoler, der lukker sig om sig selv, ender nemlig som regel også med at lukke sig selv, siger skoleleder Miguel Svane. Nyborg Heldagsskole Nyborg Heldagsskole er en specialskole for normalbegavede børn i alderen 6-18 år med enten faglige eller sociale indlæringsvanskeligheder eller psykiske problemer.



Skolen har p.t. 55 ansatte. Efter sommerferien kommer man op på cirka 110 elever og når dermed det antal, som man har sigtet efter, lige siden skolen flyttede fra Nyborg by til Skellerup.



60-70 procent af eleverne kommer fra Nyborg Kommune, mens resten kommer fra andre kommuner rundt om i landet. Nyborg Heldagsskole er også skole for to store døgninstitutioner. Siden Nyborg Heldagsskole flyttede fra Nyborg by til Skellerup i 2011, er skolens elevtal mangedoblet. I samme periode har man indrettet sig i den tidligere landsbyskole og løbende udvidet med tilbygninger og en såkaldt udeskole. Nu er der så igen opstået et behov for mere plads. - Vi er ved at fuldende vores store strategi, som er at være en skole for op mod 110 børn. Vi er i gang med at opbygge en ny dagbehandlingsklasse for elever, der har brug for mere behandling af psykologer og flere voksne. Den anden grund til, at vi skal udvide igen, er personalearbejdspladser. Som det ser ud lige nu, har vi proppet børn ind i alle de rum, vi har, forklarer Miguel Svane.

En gylden mulighed

Nyborg Heldagsskole har derfor været i kontakt med kommunens tekniske forvaltning, der har regnet på, hvad en ny tilbygning på cirka 300 kvadratmeter vil koste. Med en kvadratmeterpris på 20.000 kroner og udgifter til kloakering løber regningen op i mindst 4,6 millioner kroner. - Heldigvis viste der sig en gylden mulighed, da en villa lige bag vores bålhus blev sat til salg. Der er tale om et hus, som den tidligere inspektør på Skellerup Skole byggede tilbage i 1970'erne og boede i gennem en årrække. Så på en måde hører huset sammen med skolen, siger skolelederen, der glæder sig over, at ringen dermed vil blive sluttet i mere end en forstand. Den 1. januar overtog han posten fra Torben Juel Sørensen, der slutter sit mangeårige arbejde for skolen af med at forestå købet af Pårupvej 27b. Huset er på cirka 230 kvadratmeter og vil ifølge forvaltningen forholdsvist nemt kunne ombygges til skolebrug. Et foreløbigt overslag viser, at den samlede udgift bliver cirka halv så stor som den skitserede tilbygning. Derudover er der ifølge Miguel Svane lagt op til, at kommunen køber et gammelt bindingsværkshus, som ligger mellem skolen og inspektørboligen. Det vil formentlig blive revet ned for at give plads til parkering. Hele øvelsen kræver dog en ny lokalplan, og på et møde tirsdag godkendte byrådet, at et forslag til lokalplan sendes i offentlig høring frem til den 4. maj 2018.

Lokal opbakning