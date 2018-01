De gode tider på arbejdsmarkedet fortsatte i december, hvor antallet af bruttoledige faldt med 1800 fuldtidspersoner til 113.000.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort ledighedsprocenten til 4,2, svarende til et fald på 0,1 procentpoint.

Hos Dansk Erhverv noterer man sig dog, at ledigheden hen over 2017 kun er faldet med 782 fuldtidspersoner.

- Udviklingen afspejler et arbejdsmarked, hvor de tilbageværende reserver af ledige er tilbageholdne med at udnytte ellers historisk gode muligheder for job.

- Vi ved, at mange virksomheder får ansøgninger fra ledige, der ikke vil have et job, men som alene er motiveret af et ønske om at få dagpenge eller kontanthjælp.

- Det er meget problematisk, skriver Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv, i en kommentar.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har cheføkonom Erik Bjørsted noteret sig den samme tendens i en tid, hvor arbejdsgiverne melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft.

- Billedet af en overvældende mangel på arbejdskraft er svært at genkende, når man ser på data.

- Skulle der komme så meget rift om arbejdskraften, at lønstigningerne tager til, kan vi godt tåle det, uden at vi falder om af overophedning, skriver han i en kommentar.

Det sæsonkorrigerede fald fra november til december skyldes til en vis grad, at der er sket et fald i antallet af jobparate personer på integrationsydelse i modsætning til sidste år, hvor den steg kraftigt som følge af en ny praksis.

Bruttoledige er defineret som dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvad enten de er aktiverede eller ej.