Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), er rystet over situationen i børnehaven Taastruphøj.

Børnehaven er natten til onsdag brændt ned. Det sker, kort efter at det kom frem, at en 14-årig dreng i skolepraktik har erkendt overgreb på fem små piger fra institutionen.

- Det er nærliggende at tænke, at der er en sammenhæng. Men der må jeg sige, at det må være en politiopgave at fastslå, hvad der er sket i nat. Er branden påsat, og hvem kan det så være.

- Samlet set er det virkelig en skrækkelig situation, siger Ziegler til Ritzau.

Tirsdag kom det frem, at en 14-årig dreng havde erkendt overgreb på fem piger i institutionen. Fredag 26. januar blev alle forældre indkaldt til et hastemøde om sagen.

Samlet set skal 50 børn i børnehavnen Taastruphøj nu omplaceres til andre institutioner, oplyser kommunen.

Forældre med børn i Taastruphøj er onsdag morgen ved at blive informeret om det praktiske i den forbindelse, fortæller Ziegler.

Onsdag fordeles børnene ud på to andre institutioner. I den kommende tid placeres børnene i to andre såkaldte reserveinstitutioner.

- Det her er nogle af de værste dage i min tid som borgmester. Det her påvirker mange mennesker.

- Jeg kan ikke gisne om, hvad der er sket i nat. Det skal fastslås af politiet, men man kan have de tanker, man nu kan have, siger Ziegler.

Den 14-årige dreng, som altså er mindreårig, var i praktikforløb for skoletrætte unge. Han skulle have været i institutionen i et halvt år.

Ifølge TV2 Lorry tog sagen sin begyndelse, da en af pigerne onsdag aften i sidste uge fortalte sine forældre, hvad der var sket. Dagen efter blev den 14-årige dreng konfronteret med oplysningerne.

Han erkendte at have kysset og berørt fem små piger på en "upassende" og "grænseoverskridende" måde, som kommunen formulerer det.

Den 14-årige dreng er overdraget til de sociale myndigheder.

Branden blev anmeldt tirsdag klokken 23.57.

Til TV2 Lorry oplyser Ziegler desuden, at kommunen så sig nødsaget til at tage vare på personalets sikkerhed, efter at sagen om overgrebene kom frem.

- Der stod vagt foran børnehaven tirsdag på grund af den meget kedelige sag med overgrebene.

- Der var brug for at tage hånd om vores personales sikkerhed, efter nogle forældre reagerede relativt vredt mod dem, efter det der er sket, siger Ziegler til TV2 Lorry.