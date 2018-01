trafik

81-årige Erik Christensen blev straffet for at sørge for, at en ambulance kunne komme frem. "Ambulancen er ingen undskyldning for at køre for stærkt," fastslog retten i Randers

Randers: 81-årige Erik Christensen er grundigt utilfreds, efter at Retten i Randers har idømt ham en fartbøde. Hans forseelse var, at han en morgen i 2017 speedede op hen over krydset på Fladbrovej ved nummer 21 for at give plads til en ambulance. Erik Christensen blev straffet for at køre 56 kilometer i timen ved en 50-kilometers fartbegrænsning.

- Jeg var sammen med min kone på vej til golfbanen og på vej over krydset, da jeg så ambulancen med fuld udrykning i bakspejlet. Jeg kunne ikke komme af vejen, hvor jeg var - og speedede op hen over krydset for at trække ind til siden. Lige bagved fotovognen. Jeg kørte givetvis de 56 kilometer i timen, som politiet har målt - men jeg kiggede altså ikke på speedometeret. Og det har vel drejet sig om under 50 meter.

- Der var på ingen måde tale om nogen fare i forbindelse med kørslen. Jeg ville bare ind til siden så hurtigt som muligt, så ambulancen kunne komme frem, forklarer han.

- Efterfølgende kontaktede jeg politiet i Holstebro, der blitzede mig. Og der fik jeg at vide, at deres optagelser givetvis ville vise både mig og ambulancen. Optagelser, jeg altså ikke selv har set.

Sagen stopper her. Erik Christensen har ikke i sinde at gå videre. Bøden lyder på 500 kroner.