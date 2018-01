USA's præsident, Donald Trump, underskrev tirsdag et dekret, der skal sikre, at den omstridte fangelejr i Guantanamo Bay på Cuba skal forblive åben.

Dermed gør præsidenten op med sin forgænger Barack Obamas løfte om at lukke basen, der har genereret stor international fordømmelse, siden den blev etableret i 2002.

I sin første State of the Union-tale natten til onsdag sagde Donald Trump, at han vil leve op til sit valgløfte om at holde fangelejren åben.