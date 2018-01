Og han havde åbenbart gjort et godt indtryk, for han blev indkaldt til først en test og derefter en samtale, så inden han færdiggjorde sin uddannelse, havde han sat sin underskrift på en aftale om en toårig elevplads i Bygmas afdeling i Odense, hvor han begyndte 1. september.

- Jeg vidste, hvad jeg ville. Jeg gik først en tur rundt, inden jeg gik over og præsenterede mig. Jeg ville være der før alle de andre, fortalte Rasmus Jørgensen, der sluttede af med at aflevere sit cv til Bygma.

Rasmus Jørgensen gik målrettet efter byggemarkedet Bygma, da han for 12 måneder siden var ved at afslutte sin EUD-uddannelse på Tietgen Business.

Både Emilie Karlsen og Rasmus Jørgensen husker tydeligt, hvordan det var for et år siden.

- Der er mange, der gerne vil vide, hvad arbejdet går ud på - om man kommer til at tale med nogle mennesker, eller om man bare sidder med noget administrativt. Det er et sted, som ikke ret mange kender til, fortalte Emilie Karlsen.

- Det er noget, vi har talt om, for det kunne være en god mulighed, sagde Emilie Karlsen, som tilfældigt faldt over, at Danmarks Domstole søgte elever, efter at hun havde været til karrieredagen.

Hun var også til stede for et år siden, da hun var studerende, men dengang var Retten i Odense ikke blandt virksomhederne. Men det var de i år efter blandt andet en anbefaling fra den nye elev.

Det var femte år i træk, at Tietgen Business arrangerede karrieredag på Odense Rådhus, og for praktikantkonsulent Christel Bjerremann var det en helt særlig dag.

- Det er lidt ligesom juleaften for os, sagde hun, mens eleverne og virksomhederne på bedste vis speeddatede for at se, om de var et match.

Tidligere mødte virksomhederne op på Tietgen Business, men på grund af stigende efterspørgsel blev arrangementet rykket til rådhuset, hvor eleverne blev delt op i to hold.

- Det er en god måde at gøre det på, for eleverne har ikke så meget på deres cv på grund af deres alder. Når de mødes, får virksomhederne sat ansigt på, og det hjælper, når de skal finde ud af, hvem der skal til samtale, forklarede Christel Bjerreman.

Der har rent faktisk været nogle, der blev ansat på selve karrieredagen.

- Virksomhederne ved godt, at der er kamp om de bedste elever, så det gælder om at slå til, sagde hun og krydsede fingre for et godt resultat i år.

Karrieredagen var for studerende på EUD, EUX og EUS samt praktikcenterelever.