Donald Trump leverede natten til onsdag sin første State of the Union-tale til Kongressen, efter at han i januar sidste år overtog det amerikanske præsidentembede.

Den omstridte præsident brugte en stor del af sine 80 minutter på talerstolen til at appellere til mere sammenhold i befolkningen og løfte sløret for sine ambitioner for fremtiden.

Men selv om præsidenten præsenterede en række forslag til reformer - blandt andet på immigrationsområdet - skal talen ikke vurderes på det politiske indhold. Det mener Søren Dal Rasmussen, der er USA-analytiker for kongressen.com.