For fem år siden blev reglerne for førtidspension ændret, så det er blevet sværere at få førtidspension.

Det er formentlig nødvendigt at ændre reglerne, så lidt flere borgere i fremtiden vil være berettiget til førtidspension end i dag.

Sådan lyder det fra både Venstre og Socialdemokratiet forud for en større gennemgang af førtidspensions- og fleksjobområdet, der skydes i gang med en høring på Christiansborg onsdag.

Overordnet set er de to partier enige om, at hensigten var rigtig, da de for fem år siden sammen med et flertal i Folketinget blev enige om at ændre de daværende regler.

Som udgangspunkt skulle det være slut med førtidspension til folk under 40. Og også folk, der kun havde kræfter til at arbejde ganske få timer, skulle i fleksjob.

Men der er blevet alt for stor forskel på, hvor svært det er at få tilkendt førtidspension i landets kommuner, erkender de to partier.

- Jeg tror, at forklaringerne er mange. Men jeg mener, at der er behov for, at man får præciseret lovgivningen, siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen.

- Så jobcentrene ikke er i tvivl om, at der skal ske en tilkendelse af førtidspension, når man er i dialog med et menneske, hvor det er åbenbart formålsløst at gå videre i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, er enig.

- Jeg ved ikke, om det er blevet for svært at få førtidspension. Men jeg tror, at vi er nødt til at lave noget klarere lovgivning, som gør, at nogle flere kan få det.

- For jeg kan godt se, når jeg møder nogle af de mennesker, som rent faktisk bliver tæsket rundt i ressourceforløb - de burde sådan set bare have en førtidspension.

- Vi skal lave en klarere lovgivning. Og det kommer også til at ske.

Konsekvensen af klarere regler vil formentlig være, at flere får førtidspension.

- Jeg tror, at der i nogle kommuner er et efterslæb. Der er mennesker, der i dag befinder sig på kontanthjælp, og som burde være på førtidspension. Det har jeg en forventning om, at kommunerne retter op på, siger Hans Andersen.

Ud over Venstre og Socialdemokratiet står også Konservative, Liberal Alliance, SF og De Radikale bag reglerne om førtidspension og fleksjob.