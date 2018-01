Prisen på et brev bør i fremtiden afhænge af, hvor i landet modtageren bor, lyder et forslag fra professor.

I fremtiden kan det koste ekstra at sende et brev til landets tyndt befolkede områder.

Det er i hvert fald ét af flere mulige scenarier for Postnord og fremtidens postvæsen, vurderer professor i økonomistyring og offentlig ledelse på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

- Hvis man for eksempel tillod, at Postnord eller andre postvirksomheder kunne få mere end de nuværende ni kroner for at sende et brev til tyndt befolkede områder, så ville det være muligt at dække en del af tabet på den ulønsomme del af befordringpligten, siger Per Nikolaj Bukh.

Emnet er i fokus på en høring i Folketinget onsdag.

Problemet er ifølge Per Nikolaj Bukh, at det i dag er langt dyrere at levere et brev i udkantsområder end i de store byer.

Derfor er ens priser for alle forsendelser ikke holdbart i længden, mener han.

På et åbent samråd tidligere på måneden talte transportminister Ole Birk Olesen (LA) varmt for en ny tilskudsordning som erstatning for Postnords befordringspligt.

En realistisk model kunne ifølge ministeren være, at postvirksomhederne opkrævede en tillægsporto hos afsenderen ved nogle postforsendelser.

De indtægter man får ind, kunne så bruges som tillægsbetaling i form af et fast tilskud per forsendelse til de virksomheder, der leverer forsendelserne helt frem til bopælen i nogle dele af landet, sagde ministeren på samrådet.

Per Nikolaj Bukh bakker op om den idé, fordi den vil kunne sikre samme mulighed for udbringning i hele landet.

- Både de private og Postnord vil nogle gange tabe penge på at skulle levere et brev til ni kroner, men hvis de for eksempel fik 20 kroner nogle steder i landet, kunne man pludselig godt forestille sig, at andre virksomheder fik lyst til at overtage dele af Postnords opgaver, siger han.

Postnord har meldt ud, at man fremover vil håndtere udbringning af post og pakker samtidig.

Det har skabt dybe panderynker hos selskabets konkurrenter, hvor man frygter unfair konkurrence.

Men det danske samfund har ingen andre muligheder end den strategi, Postnord har valgt, så længe det dansk-svensk-ejede selskab ikke kan sælges, mener Per Nikolaj Bukh.