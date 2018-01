Angriberen Nicklas Bendtner er på rygtebasis blevet kædet sammen med den franske klub Bordeaux, og nu bekræfter den franske klubs træner, at der er noget om snakken.

Over for avisen Sud Ouest bekræfter Gus Poyet, at han har et godt øje til den høje dansker.

Også selv om han godt kender til Bendtners mange eskapader uden for banen tidligere i karrieren.

- Jeg kender ham godt. Når man gør noget forkert i alderen 22-23 år, hænger det på én som en etiket senere. Det kan være svært at ryste den af.

- Jeg ved ikke, om han har forandret sig helt, men han er en anden person nu, siger Gus Poyet til Sud Ouest ifølge nyhedsbureauet NTB.

Bendtner er på kontrakt i norske Rosenborg, hvor han havde stor succes i 2017.

Danskeren blev topscorer i ligaen, som Rosenborg vandt.

Skal han skifte til Bordeaux i denne omgang, skal det være før vinterens transfervindue smækker i ved midnat onsdag aften.

Bendtner har dog bebudet, at han regner med at blive i Rosenborg.