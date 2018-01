FODBOLD: OB har netop bekræftet, at klubben henter den venstrebenede kant-angriber Mohammed Fellah på en seks måneder lang lejeaftale.

Fellah forsøgte OB allerede at få til klubben i sommerens transfervindue, men der blev ikke til noget og den norsk-fødte Mohammed Fellah med de marokkanske aner blev i FC Nordsjælland.

- Mohammed Fellah er en spiller, vi har holdt øje med i flere år. Han er en spændende offensivspiller med et rigtig højt topniveau, men han er også en spiller, der har haft det svært i de seneste år. Derfor henter vi ham ind på en lejeaftale, hvor vi på fordelagtige vilkår kan se ham an, så vi til sommer har en god fornemmelse af, om han stadig kan nå det potentiale, som vi håber på. Hvis det er tilfældet, er vi allerede nu enige med FC Nordsjælland om vilkårene for et permanent skifte, siger OB’s sportsdirektør Jesper Hansen.

OB har haft kig på 28-årige Fellah, siden han kom til Esbjerg fra Vålerenga.

- Vi ved, at Fellah kan de kreative og uforudsigelige ting, der kan åbne et forsvar. Han kan både spille som hængende angriber og som offensiv kant, og i en meget ung trup kan han samtidig bidrage med noget erfaring, der kan komme vores unge talenter tilgode i deres fortsatte udvikling. Samtidig er vi enige om, at han ikke skifter til OB med forventning om fast spilletid fra start, for vi skal arbejde sindssygt hårdt for at få ham op på det niveau, vi håber på, siger OB's cheftræner Kent Nielsen.

- Vi har tidligere haft succes med den slags, for eksempel da vi hentede Kenneth Zohore ind, selvom alle mente, at han aldrig ville indfri sit potentiale. Det modbeviste vi i fællesskab, og det er bestemt værd at forfølge samme mulighed med Mohammed Fellah, som har potentialet til igen at kunne blive en profil i skandinavisk fodbold, siger OB’s cheftræner Kent Nielsen.

Mohammed Fellah siger selv:

- Jeg er utroligt glad for, at aftalen er faldet på plads, så jeg nu kan fokusere på det, som det handler om, nemlig at spille fodbold igen. Jeg glæder mig til at møde spillerne og staben og arbejde sammen med dem. Jeg ved, at der skal arbejdes hårdt for at komme ind omkring start-11'eren, men jeg ser fine muligheder for, at jeg kan hjælpe holdet og være med til at sikre, at vi kan nå vores mål. OB spiller rigtig god fodbold, og jeg tror på, at jeg vil falde godt til i deres spillestil. Jeg vil gøre mit for at få det bedste ud af mig selv og holdet dette næste halve år.

Mohammed Fellah har spillet 67 superligakampe og lavet tre mål. Han kommer i OB til at spille med trøjenummer 25 og slutter sig til resten af truppen på træningslejren i Spanien allerede onsdag.

OB synes nu at have mange kantspillere, medmindre Jóan Símun Edmundsson og Rasmus Jönsson forsvinder - eller bare en af dem. Jönsson flirter kraftigt med sin gamle klub Helsingborgs IF og har ifølge et interview med Helsingborgs Dagblad svært ved at se sig selv i OB i hvert fald efter sommerferien, når hans kontrakt udløber.

Andre kantspillere er jo Troels Kløve, Mikkel Desler, Casper Nielsen, Mathias Greve og Julius Eskesen, men Fellah er altså venstrebenet lige som Jóan Símun Edmundsson.