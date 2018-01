Kvinde forsøgte at åbne døren i førersiden og bagagerumsklappen, og endte med at sparke en bule i en bil og ridse lakken.

Tilsyneladende kan alt ske i trafikken, når man holder i kø, og det oplevede en kvindelig bilist forleden på Stærmosegårdsvej i Odense.

For mens kvinden bag rattet holdt i en bilkø, som ikke bevægede sig, kom en anden kvinde pludselig hen og begyndte at råbe og skrige af hende. Den fremmede kvinde forsøgte ifølge politiets døgnrapport at åbne døren i førersiden og klappen til bagagerummet, men begge dele var låst. I stedet begyndte hun at sparke på døren, så der opstod en stor bule og flere ridser.

Kvinden beskrives som dansk af udseende, 20 til 30 år, 170 til 175 centimeter høj, almindelig af kropsbygning, og hvid hudfarve. Håret var mellemlangt, og hun talte dansk uden accent. Kvinden var iført en lang cremefarvet cardigan, sorte bukser og sorte bamsestøvler.

Episoden er meldt til Fyns Politi som hærværk.