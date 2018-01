Sport Fyn erfarer, at det er meget tæt på, at OB henter Mohammed Fellah, der er blevet til overs i FC Nordsjælland på en seks måneders lejekontrakt

FODBOLD: Det har simret hele dagen, men nu skulle det være meget, meget tæt på, at OB henter FC Nordsjællands-kanten Mohammed Fellah på en seks måneder lang lejekontrakt.

Fellah er af marokkansk afstamning, men er født i Oslo i Norge og kom til Nordsjælland fra Esbjerg.

Om det betyder, at enten Jóan Símun Edmundsson eller Rasmus Jönsson - eller dem begge - allerede i dette transfervindue er på vej ud, er endnu usikkert, men der vil i givet fald være trængsel på kantpositionerne, hvor også Troels Kløve, Julius Eskesen, Casper Nielsen, Mathias Greve og Mikkel Desler også huserer.

Rasmus Jönsson har for nylig i Helsingborg Dagblad sagt, at han tit taler med Helsingborgs IF og Edmundsson er lagt på is ved ikke at være kommet med på OB's træningslejr i Spanien, men er blevet bedt om at træne med U19-holdet hjemme i Odense.

OB har endnu ikke bekræftet oplysningerne om Mohammed Fellah, der allerede var på vej fra FC Nordsjælland i sommerens transfervindue.