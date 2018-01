Trods retssager om korruption og bestikkelse hos to af tre byggefirmaer, kan kontrakt snart underskrives.

Flere måneders uvished om byggeriet af den milliarddyre nye storstrømsbro mellem Sjælland og Falster kan snart været slut.

På et møde tirsdag godkendte transportordførerne fra partierne bag forliget, at man kan gå videre med den nye bro til 2,1 milliarder kroner.

Dermed er de klar til at skrive under på en kontrakt med det italienske konsortium, der har vundet opgaven.

Det skriver Folketidende.dk.

Vejdirektoratet skulle for længst have skrevet under på kontrakten med konsortiet, men det blev udsat efter flere problemer.

To af de tre firmaer i konsortiet blev anklaget for korruption ved en italiensk domstol, og et af de tre firmaer i konsortiet - Condotte - er i gang med en rekonstruktion.

- Det vækker nok ikke glæde hos Condotte, men det er afgørende, vi ikke får flere forsinkelser, siger folketingsmedlem Magnus Heunicke (S) til Folketidende.

Derfor har transportordførerne besluttet, at Condotte ikke nødvendigvis skal være med i konsortiet.

Condotte har fået til onsdag klokken 12 til at få en italiensk dommers forsikring for, at firmaet kan skrive under.

Kan Condotte ikke få lov at skrive under, kører forligsparterne videre med de to andre selskaber i konsortiet.

Det er en løsning, som Kammeradvokaten har anbefalet.

De to selskabers moderselskaber har stillet en garanti og forsikret, at de har den tekniske viden til at gennemføre projektet - også uden Condotte.

Trods verserende retssager om korruption og bestikkelse for millioner hos to af tre italienske byggefirmaer, har Kammeradvokaten konkluderet, at alle regler er fulgt.

Condotte og Grandi Lavori Fincosit skal til februar forsvare sig i en sag om korruption og bestikkelse.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) valgte 19. december at udskyde underskriften med de tre italienske firmaer og få Kammeradvokaten ind over det 2,1 milliarder kroner dyre byggeprojekt.