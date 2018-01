Chris Froome vil ikke forhandle om at få kort dopingstraf, som et italiensk medie ellers skriver.

Den britiske cykelstjerne Chris Froome afviser på det kraftigste, at han vil søge at forhandle sig til en kort karantæne frem for at slås for at bevise sin uskyld i sin verserende dopingsag.

Sådan bliver det ellers udlagt af den italienske avis Corriere della Sera, men det har ifølge hovedpersonen intet på sig.

- Jeg har set artiklen i Corriere della Sera her til morgen - det er komplet usandt, lyder Chris Froomes reaktion på det sociale medie twitter.

Han blev under sidste års Vuelta a Espana taget med for meget salbutamol i kroppen, og den type forseelse har tidligere udløst karantæne på op mod et år til andre cykelryttere.

Får Froome samme straf, kan han misse både Giro d'Italia og Tour de France, som han ellers har planer om at deltage i.

Det er ifølge Corriere della Sera grunden til, at Froome skulle være interesseret i at erkende sin uagtsomhed med stoffet i håbet om en kort straf.

Det pågældende stof, der blandt andet tages mod astma, er ikke i sig selv ulovligt, og det er grunden til, at Froome ikke er suspenderet af Den Internationale Cykelunion (UCI).

En rytter må maksimalt have en koncentration af salbutamol på 1000 nanogram per milliliter i kroppen, og Froomes urintest viste det dobbelte.

UCI's præsident, David Lappartient, har imidlertid opfordret Froomes hold, Team Sky, til at suspendere stjernerytteren, men det er ikke sket.

Lappartient har lovet, at der vil falde an afgørende i sagen, inden Giroen begynder 4. maj.

Froome vandt den seneste Vuelta. Han har desuden vundet Tour de France fire gange.