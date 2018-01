DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, kunne have hældt sin fiskeriordfører Ib Poulsen ned af brættet. Han kunne også have bakket sin fiskeriordfører helhjertet op. Han gjorde ingen af delene.

I stedet afventer han dagens samråd i Folketinget, hvor statsminister Lars Løkke Rasmusen, (V), skal forklare sine relationer til både kvotekonger og storfiskere.

“ Når det koges sammen til anklager om, at de via Løkkefonden køber sig til politisk indflydelse, selvom der ikke er noget bevis, bliver det giftigt for statsministeren.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at statsministeren har sagt, at han kommer i samråd i morgen, og der vil han svare på en række af de spørgsmål, der er stillet, var alt, hvad Thulesen Dahl havde at sige tirsdag.

Efter at Ib Poulsen flere gange havde sagt, at han havde en klar fornemmelse af, at kvotekonger kan købe sig til politisk indflydelse i Venstre. Det hedder også korruption.

Det fik låget til at tippe hos Venstre og for at understrege alvoren, besluttede partiet at lade veteran og DF-kender, Claus Hjort Frederiksen, føre ordet og i vanlig Claus Hjort-stil gøre det klart for DF, at her trådte partiet i Venstres optik over stregen.

Ifølge flere kilder var de interne beskeder fra DF-toppen til V-toppen, at man ikke kunne styre Ib Poulsen.

Ikke, at man lagde afstand til ham. Det har DF-toppen tidligere gjort og det har aldrig været et problem for en topstyret partitop som DF's, men denne gang har man ikke gjort det. Man har undskyldt sig med, at man ikke kunne. Fordi man ikke ville.

Det er vigtigt.

Dermed holder DF reelt Løkke ud i strakt arm. DF-toppen har godt nok indskærpet overfor Ib Poulsen, at det ikke er nok at "tro" og "føle", når man beskylder landets statsminister for at lade sig købe, men egentlig offentlige dementier havde DF tirsdag sen eftermiddag ikke tænkt sig at give.

Det understreger forholdet mellem Venstre og DF. Flere gange tidligere har DF raslen med sablen overfor regeringens ministre, men ladet det blive ved det og sædvanligvis er det så endt med, at gruppeformand Peter Skaarup er kommet på banen og har gydt olie på de oprørte vande.

Men forholdet er tyndslidt efter slaget om finansloven og DF synes ikke, at de skylder noget. Derfor har de heller ikke tænkt sig at røre mange fingre for at redde Lars Løkke. Det må han, som DF ser det, selv klare.

Hos Venstre er mange i deres stille sin trætte af, at statsministeren igen står i en situation, hvor der kan stilles, og hvor der bliver stillet, spørgsmål ved hans dømmekraft. Det er de meldinger, der kommer ind til Christiansborg fra dele af Venstres bagland. Lidt a la: Nu igen!

Var det klogt af statsministeren at låne et sommerhus, gratis, af en storfisker på et tidspunkt, hvor der var politisk strid om fiskekvoter? Og er det klogt, at statsministeren stadig at være så involveret i Løkkefonden, som han selv har stiftet og som hjælper drenge på kanten? Han er ikke længere formand, det er hans kone, Solrun Løkke Rasmussen, men det, der er et godt formål og dermed har været en fordel for statsministeren, er ved at forvandle sig til et problem, fordi en stor del af fondens penge kommer fra netop storfiskere og kvotekonger.

Som i den slags situationer har to reaktionsmønstre. Enten lægger han alt frem, som han gjorde med GGGI-sagen og flybilletterne på 1. klasse. Eller også prøver han at slå sig igennem, fordi ingen skal blande sig i hans måde at leve på.

I denne sag har han valgt at slå sig igennem. Intet tyder på, at det bliver ændret.