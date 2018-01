5

Den anbefalede og mest sikre metode at bekæmpe lus med er dog stadig at bruge en tættekam, evt. sammen med balsam for at gøre det lettere. Tættekammen kan bruges igen og igen, og man skal under alle omstændigheder bruge en til at tjekke efter lus. Bruger man en tættekam til lusebekæmpelse, burde man kunne blive lusefri ved at kæmme to gange om ugen i ca. to uger, hvis ellers man ikke bliver smittet igen, hvilket er grunden til at det er en god idé at alle med lus behandles samtidig. Kilder: www.sundhed.dk, www.hovedlus.dk