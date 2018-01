Venstres lokalformand på Langeland, Bjarne Møller Petersen, var en af dem, som i 2014 forlangte Lars Løkkes hoved på et fad. Den aktuelle kvotekongesag ophidser ham til gengæld ikke - medmindre private venskaber viser sig at have indflydelse på den førte politik.

Rudkøbing: Venstres baghave ligger som parceller ud over det ganske land, de kaldes lokalforeninger. På Langeland hedder formanden Bjarne Møller Petersen, og han ved godt, hvad Venstre er for en størrelse, for han har været medlem af partiet siden 1979; i hvert fald ved han, hvad Venstre ikke er for en størrelse.

Venstre er i hans optik ikke et parti for mennesker, der er bjergsomme på andres regning. Som dengang med formand Lars Løkkes bilag, luksusflyrejser, private hotelovernatninger og sko- og tøjindkøb fra yderst til absolut inderst for partimedlemmernes kontingentkroner.

Kvotekongesagen Onsdag skal statsminister Lars Løkke (V) i samråd om sine private relationer til de såkaldte kvotekonger, dvs. få fiskere, der har erhvervet sig store mængder fiskerikvoter.



Især en af de velhavende kvotekonger er bidragyder til statsministerens private fond, Løkkefonden, som har fokus på utilpassede drenge. Bekymringen går på, om disse private relationer har indflydelse på statsministerens politiske ageren i kvotepolitikken.



På et samråd i november blev han også spurgt til de private relationer. Her svarede han: "Jeg vælger at overhøre denne her mærkelige insinuering om, at jeg skulle kende kvotekonger, og jeg ved ikke, hvad der gemmer sig bag den upassende bemærkning."



Siden har Ekstra Bladet afsløret en række nære relationer. Ud over bidragene til Løkkefonden, har en af kvotekongerne, John-Anker Hametner, i fødselsdagsgave foræret Lars Løkke og frue en uges sommerhusophold i Skagen til en anslået værdi af 10.000 kroner



Samrådet onsdag er indkaldt af Socialdemokratiet, SF, Alternativet og Enhedslisten.

Det var i 2014, og dengang havde Bjarne Møller Petersen fået nok og med ham mange andre i den tætpakkede baghave. De gjorde oprør, og Bjarne Møller Petersen forlangte partiformand Løkkes hoved på et fad.

Det fik han som bekendt ikke. Partiformanden hedder stadig Lars Løkke og er siden blevet statsminister. Men lokalformanden på Langeland hedder også stadig Bjarne Møller Petersen. Og han er ikke med i noget nyt oprør på grund af statsministerens bekendtskaber med velhavende kvotekonger. Ikke endnu i hvert fald.

“ Hvis det bevises, at Lars Løkke politisk har ladet sig påvirke af private gaver, så er situationen alvorlig ... så er situationen ualmindeligt meget alvorlig Bjarne Møller Petersen, V-formand, Langeland

- Som sagen ligger belyst, synes jeg, det er noget politisk pjat. Løkkefonden er et privat og godt foretagende for udsatte drenge og har mange bidragydere. En af dem har så også givet Løkke et ferieophold i sit sommerhus i 50 års fødselsdagsgave, inden Løkke blev statsminister. Jeg synes ikke, det er nogen stor sag, selv om han først indløser gaven, efter han er blevet statsminister. Men havde det været mig, havde jeg ikke indløst gaven. Jeg havde sat fingeren op til snuden som landsretssagfører Skjold Hansen i Matador, og så havde jeg nok vejret, at sådan noget kunne give store overskrifter, rimeligt eller ej, siger Bjarne Møller Petersen.