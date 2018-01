Det er efterhånden blevet hvisket længe. Der er brug for en ny model for den statslige museumsstøtte. Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen har været til seminar i København, og han har kun én bøn: bevar de lokale museer.

Der er i landets medier og på administrative gange længe blevet sat spørgsmålstegn ved den nuværende tilskudsmodel til de danske museer.

For hvor meget mere skal museerne i storbyerne have i forhold til de lokale museer?

Hvert år fordeler staten over 400 millioner til de 97 statsanerkendte museer, og især den skæve fordeling mellem eksempelvis Aarhus bys museer, der tilsammen modtager over 63 millioner kroner fra staten, og Odense bys museer, som modtager lige over 7 millioner kroner, er blevet bemærket.

Det har også fået politisk fokus nu, hvor kulturminister Mette Bock 25. januar inviterede til visionsseminar. Blandt gæsterne fra landets museumsverden var også Johan Møhlenfeldt Jensen, museumschef for Museum Vestfyn.

- Jeg har hele tiden personligt tænkt, at der var en udløbsdato på den her model. Det er svært at retfærdiggøre, at den bliver ved til evig tid, siger museumschefen.

- Det ville være defensivt at insistere på status quo, fordi det er det nemmeste.