Odense: Hver fredag eftermiddag skal Jeanette Juul Hansen aflevere sin otteårige søn til håndboldtræning ved Skt. Jørgens Hallen. Fra klokken 18 er der fri parkering, men i tidsrummet fra 16 til 18 skal omkring 100 børn afleveres og hentes til håndboldtræning hos Stjernen og med 40 pladser, er det ikke en nem sag. Da Jeanette kommer ud efter at have afleveret sin søn, får hun en ærgerlig overraskelse i forruden. En parkeringsafgift fra parkeringsvagten.

Sagen kort Fra den 1. juli 2015 blev parkeringspladsen ved Østre Plads til betalingsparkering med kontrol af Parkzone. Før dette var der ikke parkeringskontrol på pladsen.Parkeringspladsen overgik til den nye aftale, da brugere til Østre Kulturcenter, som huser Odense Musikskole, Korsløkke Ungdomsskole, Folkemusiklaget Fynboernes øvelokalet og Skt. Jørgens Hallen, havde store udfordringer med biler, som holdt parkeret hele dagen, men ikke var brugere eller beboere til ejendommene omkring.



Samtidig skal der være en fri brandvej i tilfælde af brand og andre redningsaktioner, hvor ambulancer og brandbiler skal kunne komme ind på pladsen.

Jeanette er ikke den eneste, der får en bøde. 10 andre er samme eftermiddag kommet ud til en gul seddel i forruden, og de er ved at få nok af at føle sig luret på af en parkeringsvagt, når de skal aflevere deres børn til træning i en klub, som gør et stort socialt arbejde.

- Det føles som om, at de står på lur. De ved, der er mange om fredagen, og de scorer kassen på børnefamilier. Det er moralsk forkert, siger Jeanette Juul Hansen og fortsætter:

- Det er et stort socialt arbejde hos Stjernen, der bliver straffet. Jeg er uforstående overfor, at man ikke har en forståelse for, at man skal aflevere sit barn til håndbold, og at kommunen gjorde parkeringspladsen til betalingsparkering i første omgang.