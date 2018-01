Trafik

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker et reducere støjgenerne for naboer langs det eksisterende danske statsvejnet. Partierne er derfor blevet enige om at udmønte 50 mio. kr. i 2018 fra puljen til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje til støjskærme syd om Odense på E20, ved Taulov på E20 og ved Bregnerød på Hillerødmotorvejen Pressemeddelelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Taulov: Nu opføres der en skærm på et stykke langs E20, så beboerne i 100 boliger i Taulov kommer til at mærke en dæmpning af støj fra motorvejen.

Transportminister, Ole Birk Olesen (Liberal Alliance), udtaler blandt andet om Taulov-projektet og andre støjproblemer, der nu forsøges håndteret:

- Den komplette løsning på udfordringerne med vejstøj langs statens veje vil kræve flere midler, men vi har prioriteret at gøre noget i stedet for at vente på, at der er penge til at gøre det hele. Og så vil vi i øvrigt arbejde for flere midler til støjbekæmpelse.

Der er 50 millioner kroner i alt i støjpuljen i år.

Støjskærmen ved Taulov bliver cirka fire meter høj, kan man læse i baggrundsmaterialet.