Virksomhedsejer på Hestehaven i det sydlige Odense giver ikke meget for argumentet om, at nærhed til letbanen er en fordel. For ham betyder den bøvl og besvær, og han er klar til en tur i retten.

Lige så langt, som der er mellem én million kroner og fire millioner kroner, lige så langt er John Madsen, indehaver af Skandinavisk Brandteknik på Hestehaven, fra at være tilfreds med den erstatning, han er blevet tilkendt af Ekspropriationskommissionen for et areal, Odense Letbane skal bruge i forbindelse med etableringen af letbanen. - Det startede godt, men blev hurtigt skidt, siger han om sin oplevelse af forløbet. John Madsens virksomhed, der bl.a. leverer brandsluknings- og sikkerhedsudstyr til skibe og platforme, har fået eksproprieret et areal ud mod Hestehaven, hvor der tidligere var cirka 10 parkeringspladser. Den nuværende vej flyttes tættere ind mod virksomheden, og letbanen placeres der, hvor vejen hidtil har været. Og desuden sløjfes, siger han, den adgang, der er til virksomhedens nuværende læsserampe. Det er faktisk det allerværste, for det betyder, at der skal opføres en ny rampe til aflæsning, og det er dels dyrt, og desuden er det ikke sådan lige til med den måde, bygningen ligger placeret på grunden. Læsserampen skal have en bestemt udformning på grund af de tunge trykflasker og lignende, der skal læsses af og på. - Måske bliver vi nødt til at få vendt hele bygningen på den anden led, for at det kan lade sig gøre. Og vi skal også have lavet en ny indgang, siger John Madsen. Derfor er den erstatning på cirka én million kroner, Skandinavisk Brandteknik af Ekspropriationskommissionen er blevet tilkendt som erstatning, alt for lav, mener han. - Det vil koste mindst fire millioner kroner at bygge virksomheden om, så vi fremover kan løse de samme opgaver, som vi kan i dag, mener han og oplyser, at et arkitektfirma i øjeblikket er ved at tegne og regne på en ombygning.

Ingen gavn af letbanen

Undervejs i processen er John Madsen blevet mødt med argumenter om, at en af årsagerne til, at erstatningen ikke skal være højere, er, at selve det, at letbanen kommer, betyder, at hans ejendom bliver mere værd. Og værdistigningen udgør en del af erstatningen. Det har han meget svært ved at se rimeligheden i. - Byen vil gerne have en letbane, og jeg håber da, den bliver en succes. Men jeg må bare sige, at for os får den ingen betydning ud over de besværligheder, vi nu står med, siger han og fortsætter: - Vi har ingen ansatte, der vil tage letbanen hertil. De bor fordelt ud over hele Fyn og kører i bil til arbejde, og det bliver de nok ved med. Derimod har John Madsen brug for at kunne få lastbiler til og fra. - Så for os betyder det altså, at vores ejendom bliver mindre attraktiv. For os er letbanen en ulempe, siger John Madsen.

Klar til en tur i retten