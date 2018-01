Vi skriver i dag om en virksomhed på Hestehaven, der føler sig tilkendt en alt for lav erstatning og har tænkt sig at kæmpe for en bedre aftale. Også hvis det kræver en tur i retten. Du vil ikke kommentere enkeltsager, men hvorfor egentlig ikke?

- Grunden til, at vi udtaler os generelt til pressen om ekspropriationer, er, at vi foretrækker at tale med de pågældende lodsejere om enkeltsager. Det er en tone, vi har lagt an lige fra starten. Vi opfører os ordentligt, og det gør vi ud fra den viden, vi har om, at det for nogen er et meget stort indgreb at blive eksproprieret. Jeg ville heller ikke selv synes, det var særlig rart, og derfor vil vi gerne opføre os så respektfuldt som muligt ved at tale med dem direkte.

Handler det om, I ikke ønsker at gå offentligt ind i sagerne, fordi de kan være kritiske eller problemfyldte?

- Nej, det er ikke tilfældet. Hvis vi fandt grund til at gå ind i en enkeltsag, så ville vi gøre det, men vi ville gøre det direkte med den, der er involveret. Så vi kan sige tingene direkte og uden filter.

Så lad os tale mere generelt. Ud af 150 sager, der handler om ekspropriation af arealer, er de 35 endt i klagesager. Er det tal højt eller lavt?

- Givet at vi har 14,4 kilometer letbane, der kører gennem Odense, vil jeg sige, at vi har gjort os rigtig meget umage med at berøre så få som muligt. For mig er det et passende antal, at 35 sager indbringes for Taksationskommissionen (klageinstansen, red.). Om tallet kunne være 40 eller 25 tager jeg ikke stilling til. Vi ser på det sag for sag.

Som part i de her sager trækker I som Odense Letbane i nogle tilfælde i den ene retning, mens lodsejeren trækker i den anden. Har I været rimelige nok i jeres tilgang til det?

- Vi har fremlagt vores synspunkter for Ekspropriationskommissionen, og lodsejerne har fremlagt deres. Det er jo ikke Hjallerup Marked, hvor vi spytter i hånden og bliver enige om en pris. Det er kommissionen, der fastsætter erstatningens størrelse.

Det er jeg med på, men Odense Letbane kommer med sit syn på, hvad prisen skal være. Har I været rimelige nok i de udspil, når det trods alt er endt med det her antal sager, som er gået videre til klageinstansen?

- Det mener jeg bestemt, vi har. Vi har fulgt den viden, vi har fået gennem rådgivning. Og vi set på lokalplanen og den situation, der er i Odense. Så jeg mener, vi faktisk har opført os ordentligt i hele vores måde at agere på. Det er der sikkert nogle lodsejere, der vil have et andet syn på. Det er jeg overbevist om. Men det er almenvellets interesse, vi også varetager, så det kan ikke være sådan, at vi forgylder nogen. Vi fastsætter vores syn på prisen ud fra de takster, der nu en gang er.