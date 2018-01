Kort fortalt om Ungdomsparlamentet Hvert andet år får 179 elever fra 8. eller 9. klasse på skoler over hele landet chance for at agere folketingsmedlemmer og fremsætte egne lovforslag i folketingssalen.Det kaldes Ungdomsparlamentet, og eleverne fra de i alt 60 repræsenterede klasser vælges ud på baggrund af de lovforslag, de på forhånd har sendt ind. Lovforslagene skal omhandle enten sundhed, flygtninge, klima og trafik, uddannelse eller straf, og de vurderes på blandt andet grundighed og argumenternes saglighed. De lovforslag, eleverne ender med at vedtage, bliver leveret videre til ministrene på de pågældende områder, og så er det op til dem, hvad der videre skal ske. Ud over afstemningerne og debatterne i folketingssalen møder eleverne også flere ministre, de kan stille spørgsmål og debattere med.

Udpluk fra 9.a's lovforslag Fra lovforslaget "Forslag om friere muligheder for at tage en ny uddannelse" af 9.a på Højmeskolen:- Vi mener ikke, det er fair for samfundet og de studerende, at man er bundet til den første uddannelse, man tager. Der er mange muligheder for arbejde og uddannelse, og flere står måske imellem to valg. Hvad hvis man tager det forkerte valg? Eller at der aldrig er jobs inden for den branche? (...) Det kan resultere i alt for mange penge brugt på hjælp til arbejdsløse, eller at folk ligefrem bliver deprimerede i stedet for at komme i job og bidrage til samfundet. (...) Derfor mener vi, der skal være fri mulighed for at tage en anden uddannelse. - Som tingene står til nu, skal du vente seks år, før du kan tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, efter den første uddannelse er afsluttet. (...) Det er for lang tid uden job eller i et erhverv, man finder nedslidende enten fysisk eller psykisk.

"Forslag om friere muligheder for at tage ny uddannelse", lyder den potentielt nye lov, som det lykkedes Johanne Ebersbach, Line Haue og Nanna Klokker at argumentere sig frem til et spinkelt flertal for.

1. I de karakteristiske sofaer på Christiansborgs gange forbereder Nanna Klokker og Line Haue (th), hvordan ordene bedst skal falde fra Folketingets talerstol. Nanna Klokker skal klædes på til at argumentere for deres lovforslag om at give bedre mulighed for at tage en ny uddannelse, hvis for eksempel helbredet eller jobmulighederne ikke rigtig kan forenes med den uddannelse, man først tog fat i. Det er Johanne Ebersbach - det sidste medlem af Folketings-trioen fra 9.a på Højmeskolen - der har fået idéen: - Min moster har prøvet at tage en uddannelse og have svært ved at få job. Jeg kan huske, hun var ked af det. Og der er jo også de rygter om, at arbejdsløse ikke gider at tage et arbejde. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der skal gå seks år, før man kan tage en anden uddannelse. Derfor foreslår vi, at der kun skal gå 2,5 år. De seks år giver også et endnu større pres på os unge, der ret hurtigt skal være afklarede og vælge uddannelse. Privatfoto

2. De tre piger fra Højmeskolen får fine regeringspladser i folketingssalen. De overtager for en dag stolene, hvorfra integrationsminister Inger Støjberg, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og skatteminister Karsten Lauritzen normalt følger debatterne. - En af ministrene har glemt en mobiloplader, så den låner vi lige lidt, siger pigerne. Senere møder de Karsten Lauritzen, der fortæller, at han også som folkeskoleelev har været i folketingssalen med lovforslag. Han var drønende nervøs, og ikke ret mange forstod, hvad han sagde. Og klassens lovforslag blev ikke vedtaget. Privatfoto

3. - Du kan godt. Du har styr på det. Du kender argumenterne. Nanna Klokker giver sig selv en nødvendig peptalk for at holde selvtilliden intakt, inden Folketingets formand Pia Kærsgaard kalder hende på talerstolen og giver hende to minutter til at præsentere lovforslaget. - Det er meget grænseoverskridende for mig, for jeg har aldrig talt for så mange mennesker før. Og da jeg var yngre, var jeg meget usikker. Men det går ok, synes jeg. Der kom flere spørgsmål fra de andre i salen - blandt andet den klassiske med, hvor pengene skal komme fra. Men det havde vi aftalt. At vi ved at gøre det nemmere at få en ny uddannelse hellere vil forebygge, at folk kommer på dagpenge, og finde nogle penge der. Foto fra Folketingets tv

4. Der er kun plads til tre elever fra hver af de 60 udvalgte klasser i folketingssalen. Men resten af 9.a fra Højmeskolen er med i København og finder stole på tilhørerpladserne, mens de hepper og lytter til klassekammeraternes kamp for at få en tilstrækkelig mængde ja'er til deres lovforslag. Det lykkes. 88 siger ja, 46 siger nej, 40 ved ikke. Nede i salen giver resultatet anledning til højlydte highfives mellem Johanne Ebersbach, Nanna Klokker og Line Haue. - Det gør man altså ikke herinde, får de at vide. Men glæden er til at både se og høre. Og stoltheden rammer også deres lærer Jacob Grønning: - I klassen har vi snakket meget om demokrati som styreform og livsform, og nu står de der, hvor styreformen har centrum. Det er kulminationen på en halvanden-årig proces med demokratiundervisning, og det er altså noget helt andet at være i de rigtige rammer i Folketinget. Privatfoto

5. Pigerne forudser, at Noahs hit "Ved det godt" formentlig kalder lidt stress frem, de næste mange gange de hører det. Det er nemlig den sang, P4 spiller, mens der tælles ned til et direkte interview om deres oplevelser i folketingssalen - kort tid efter, at deres lovforslag er stemt igennem. - Det er meget mærkeligt at stå der med mikrofoner og høretelefoner, synes de.