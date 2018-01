Museum Vestfyn inviterer til juni ind i en helt ny udstilling om sølvvarefabrikaten Fredrik Ernst, der blev samler. Samtidig vil museet åbne mere op for Ernsts Samlinger. Det er lidt af et scoop, mener museumschef.

Assens: Møbler, sølv, guld, malerier, porcelæn ... og så videre og så videre. Hvad får en mand til at samle "så at sige alt", som museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen beskriver de mange udstillingsgenstande, der findes i Ernsts Samlinger? Det spørgsmål er, hvad en ny ekstra udstilling om manden Fredrik Ernst, sølvvarefabrikanten, skal gøre besøgende på Museum Vestfyn klogere på. Ernsts Samlinger Ernsts Samlinger er en af Museum Vestfyns udstillinger.Udstillingen ligger i bygningen i Østergade 57, der tidligere har huset en sølvvarefabrik for både Johan Ernst (1867-1924) og senere sønnen Frederik Ernst (1892-1976).



Samlingen er blevet til over to generationer, og lejligheden står, som Frederik Ernst efterlod den.



23. juni åbner endnu en udstilling om Fredrik Ernst, og hvad der fik ham til at samle. Adgang via årskort.



Derudover vil det fra juni også blive muligt at besøge Ernsts Samlinger uden først at booke en rundvisning.



Kilde: Museum Vestfyn Ernsts Samlinger er en af Museum Vestfyns udstillinger.Udstillingen ligger i bygningen i Østergade 57, der tidligere har huset en sølvvarefabrik for både Johan Ernst (1867-1924) og senere sønnen Frederik Ernst (1892-1976).Samlingen er blevet til over to generationer, og lejligheden står, som Frederik Ernst efterlod den.23. juni åbner endnu en udstilling om Fredrik Ernst, og hvad der fik ham til at samle. Adgang via årskort.Derudover vil det fra juni også blive muligt at besøge Ernsts Samlinger uden først at booke en rundvisning. - Han var samler, også efter fabrikken (sølvvarefrabrikken, red.) lukker i 50'erne. Besøgende kan i den nye udstilling lære noget om personen Fredrik Ernst, og hvorfor han lavede sin samling, siger Johan Møhlenfeldt Jensen, der ser det som en nødvendighed, at publikum bliver holdt i hånden gennem den store samling. Indtil nu har det kun været muligt at besøge Ernsts Samlinger i Østergade 57 ved at bestille en rundvisning. For uden forklaring giver samlingen ikke meget mening, fortæller museumsinspektøren. - At gå rundt i samlingen uden forklaring ville bare være mærkeligt, tilføjer han.

Scoopet i Assens

Det er den forklaring, som den nye udstilling om manden, skal være med til at give. Og det åbner op for nye muligheder. Ved at lave en udstilling, der forklarer om samlingen, bliver det muligt at lade besøgende selv gå på opdagelse i samlingerne - uden en rundvisning. Fra 23. juni, hvor den nye udstilling åbner, er det derfor også museets ambition, at det skal være muligt at besøge samlingerne uden omvisning. - Det er et scoop, siger Johan Møhlenfeldt Jensen, der understreger, at det selvfølgelig stadig er muligt at booke en rundvisning, selvom museet åbner mere op for samlingen. Den åbne udstilling er et forsøg som museet vil køre i 2018.

Missionen

Den store mission med den nye udstilling, og den åbne samling, er at gøre det lettere for de besøgende. - Det, vi håber med det her, er at gøre det nemmere for folk. For lige nu kræver det meget planlægning at finde og booke en tid til rundvisning, hvor både vi, og man selv kan. Vi vil gerne gøre det nemmere at besøge os, fortæller Johan Møhlenfeldt Jensen. Museet kan dog endnu ikke klar til at sige, præcis hvordan og hvornår den nye åbne udgave af Ernsts kommer til at fungere.

Skal sidde tættere