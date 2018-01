- Det er vanskeligt at sige, hvordan sådan et tyveri kan ske. Om de er kommet ind og ud ad yderdørene, eller om de måske har stukket ud gennem vinduerne. Lokalerne ligger lidt skjult i et areal, der vender ud til en græsplæne og en p-plads.

- Forhåbentlig har de haft backup på de vigtigste ting, siger han og fortæller, at eleverne fik fri resten af dagen, så de kunne tage hjem og hver især melde tyveriet til politi og forsikringsselskab, hvis de har sådan et.

Vi tror jo, at vi på skoler kan have åbne døre til klasserne. Men det bliver nok sådan, at vi fremover låser, hvis eleverne forlader lokalerne for en stund. Det er jo værdifulde ting. Søren Rasmussen, rektor på Svendborg Erhvervsskole

Svendborg: Mens to HHX-klasser tirsdag morgen var samlet en halv time i auditoriet på Svendborg Erhvervsskole, sneg tyve sig ind i deres to klasselokaler og stjal deres bærbare computere. 20 styk i alt.

Søren Rasmussen siger, at han ikke har anledning til at tro, at tyvene skal findes blandt eleverne selv.

- Der er intet, der tyder på, at de selv har en aktie i det her. Men det må politiet nu efterforske.

- Da politiet havde været her, brugte vi noget tid på at tale om tyveriet i klasserne. Mange var meget berørt af, at fremmede nu måske har adgang til deres personlige ting. Det har været en rigtig træls oplevelse, siger Søren Rasmussen.

Han forudser, at der nu skal mere opmærksomhed på lokalerne indendørs.

- Vi tror jo, at vi på skoler kan have åbne døre til klasserne. Men det bliver nok sådan, at vi fremover låser, hvis eleverne forlader lokalerne for en stund. Det er jo værdifulde ting. Sådan en computer koster vel 10.000-15.000 kroner stykket. Men det nytter jo på den anden side heller ikke, at vi forskanser os.

- Så vi skal have fundet en balance, som vi kan være i, og som vi kan håndtere, siger rektor.

Søren Rasmussen opfordrer også til at være opmærksom på, om der på et tidspunkt kommer tilbud på billige brugte computere.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er personer med lokalkendskab, der har været inde i klasserne, svarer han:

- Den formodning kunne man godt have. Det virker lidt for tilfældigt, at man kan komme direkte ude fra gaden og finde to mennesketomme lokaler fyldt med tændte computere, og slippe væk med dem, uden at nogen ser det. Men det bliver politiets opgave at vurdere det.