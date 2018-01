Overskud på knap 126 millioner kroner før skat betegnes som "meget tilfredsstillende", men helt så godt bliver det nok ikke i år, vurderer sparekassens direktør, Martin Baltser.

Nye kunder, bedre kunder og mere aktivitet. Det er nogle af ingredienserne i det regnskab, som Middelfart Sparekasse netop har leveret. Sparekassen kommer ud af regnskabsåret 2017 med et resultat på 126 millioner kroner før skat, og det er det bedste resultat i pengeinstituttets historie. Årets resultat er en stigning på knap 12 procent i forhold til regnskabsåret 2016, der også var historisk godt, og pengesinstituttets administrerende direktør Martin Baltser betegner da også resultatet som meget tilfredsstillende. Middelfart Sparekasse Hjemsted: Middelfart



Direktion: Martin Nørholm Baltser



Bestyrelse: Allan Buch (formand), Bettina Jørgensen, Bo Skouby Rosendahl, Bo Smith, Claus Nielsen, Jan Melgaard, Pia Kjær Nielsen, Ulrik Sørensen, Åge Almtoft



Regnskabstal 2017:



Netto rente- og gebyrindtægter: 489,7 mio. kr. (2016: 473 mio. kr.)



Kursreguleringer: 22,8 mio. kr. (2016: -3,4 mio. kr.)



Personaleudgifter: 373,8 mio. kr. (2016: 333,6 mio. kr.)



Nedskrivninger: -14,8 millioner kr. (2016: -34 mio. kr.)



Resultat før skat: 125,9 mio. kr. (2016: 111,7 mio. kr.)



Egenkapital: 1.128 mio. kr. (2016: 1.012 mio. kr.) - Det er et resultat, som vi er meget glade for - ikke mindst fordi vi formår at løfte vores toplinje i et lavrentemiljø, som det vi har i dag. Og mens vores kunder nyder godt af de lave renter, så formår vi alligevel at løfte vores omsætning, siger han. Selv om indtægterne fra udlånet faldt marginalt fra 303 millioner kroner til 299 millioner kroner, er de samlede netto rente- og gebyrindtægter steget fra 473 millioner kroner til knap 490 millioner kroner. Det svarer til en stigning på 3,6 procent, og her er det især provisionsindtægterne, der trækker op. “ - Det er selvfølgelig lidt tidligt at sige, at stigningen er markedets højeste, men jeg er rimelig sikker på, at vi ligger i top tre. Martin Baltser, administrerende direktør Middelfart Sparekasse. - I løbet af året har vi formidlet Totalkredit-lån for 15 milliarder kroner. De lån er fordelt på 14.000 boligejere, så i runde tal svarer det til, at de i gennemsnit har fået cirka en million kroner i realkreditlån, siger den administrerende direktør og fortsætter: - Så selv om vi kan sige, at der har været flere bolighandler i år, må vi også sige, at erhvervslivet har det klart bedre, end det var tilfældet for bare fire år siden. Det ses blandt andet ved, at der foretages væsentligt flere nyinvesteringer.

Stor stigning i udlån

Selv om indtægterne fra udlån er faldet en smule, har sparekassen lånt væsentligt flere penge ud. Således er udlånet steget fra 4,8 milliarder kroner i 2016 til 5,6 milliarder kroner i 2017. Det svarer til en stigning på knap 17 procent. - Det er vores kerneforretning, og med en stigning i udlånet på 800 millioner kroner ligger vi godt til. Det er selvfølgelig lidt tidligt at sige, at stigningen er markedets højeste, men jeg er rimelig sikker på, at vi ligger i top tre, siger Martin Baltser. Når det er lykkedes for sparekassen at øge udlånet, skyldes det ikke mindst, at kundebasen fortsætter med at vokse. I 2016 havde pengeinstituttet en nettotilgang på godt 5300 kunder. Det svarede til en stigning på 10 procent, og det mønster fortsatte i 2017. En kundetilgang på ni procent blev det til i det seneste regnskabsår, og dermed tegner de nye kunder sig for godt halvdelen af væksten i udlånet. Resten kommer fra øget aktivitet på de eksisterende kunder. Og de er samtidig blevet bedre til at overholde deres forpligtelser over for sparekassen.

Gode betalere