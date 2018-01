Mens antallet af medarbejdere i Middelfart Sparekasse er steget støt de seneste år, kommer det til at gå noget langsommere i 2018. De vurderer sparekassens administrerende direktør Martin Baltser. For myndighedernes krav til pengeinstitutterne vil stige i de kommende år, og derfor bliver 2018 året, hvor der skal mere fokus på sparekassens omkostninger.

- Vi kommer ikke til at ansætte så mange, som vi har gjort i de seneste år. I stedet for at åbne nye afdelinger, skal vi have mere ud af dem, vi allerede har. Og vi har en forventning om, at de eksisterende afdelinger vil fortsætte den gode udvikling, som vi har set hidtil, siger han.

Af de 17 nye medarbejdere er de 16 ansat i filialerne, mens en enkelt er ansat på hovedkontoret i Middelfart.

- Det er en brøk, der ser godt ud. Men vi kan se frem til flere reguleringsmæssige krav og opgaver, hvoraf nogle af dem er meget komplekse, siger Martin Baltser.

Det er dels regler, som skal forhindre hvidvask, dels regler, der skal sikre øget forbrugerbeskyttelse på investeringsområdet. Samtidig kan landets banker og sparekasser se frem til øgede kapitalkrav. Og netop derfor er det nødvendigt for pengeinstitutterne, at de klarer sig godt.

- Ved udgangen af 2017 var sparekassens kapitalprocent på 15,4 mod et solvensbehov på 8,8. Og med en kapitalmæssig overdækning på 6,6 procentpoint er vi godt på vej, siger Martin Baltser.