Skårup: Foreningen Damgårdsklubben, som i 28 år har forsødet tilværelsen for beboerne på Plejecentret Damgården, redder livet. Det blev den lykkelige konklusion efter en generalforsamling mandag. Foreningen var ellers truet af lukning, hvis ikke man kunne finde en ny formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Men det kunne man altså. Ved generalforsamlingen meldte Hans Rasmussen, Sanne Rasmussen og den nyligt tiltrådte sektionsleder på Plejecenter damgården, Jonna Dirksen, sig som nye bestyrelsesmedlemmer.

Dermed undgår foreningen en ekstraordinær generalforsamling som sidste livline, og den afgående formand, Elsa Gam Hansen er lettet over, at man ikke skulle tage den i brug.

- Jeg er meget glad. Jeg havde været noget nervøs, og jeg har jo spekuleret på, om vi kunne fortsætte og fortsætte med at køre folk til alverdens ting, for det ville være ganske ganske forfærdeligt, hvis ikke. Jeg har prøvet at snakke med alverdens mennesker om, hvad vi skulle gøre, hvis det nu gik galt, og hvad vi skulle gøre med de penge, vi har stående. Så det er dejligt, at det gik godt i sidste ende, siger hun.

Foreningen har før stået med samme problem, men i år var man nærmere afgrunden end nogensinde før, fortæller Elsa Gam Hansen.

- Sidste gang manglede vi også en sekretær, men da lykkedes det. Men denne gang her har jeg været endnu mere nervøs, fordi det var to store poster. Og det er altid svært at få folk udefra til at gå ind som formand, og dem, som sad i forvejen, har ikke haft lyst. Og derfor er det jo guld værd, at sektionslederen har valgt at gå ind, for selv om hun er ny, så kender hun jo huset og har sin daglige gang der, siger hun.

Det vides endnu ikke, hvem der tager hvilke poster, men den nye bestyrelse, som tæller syv medlemmer vil snarest sætte sig sammen og finde ud af det. Damgårdsklubben blev oprettet i 1990, og siden 1998 har Elsa Gam Hansen været formand. Siden starten for 28 år siden er foreningen vokset fra fem til næsten 700 medlemmer.