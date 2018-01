Odense-virksomheden Texas har fået meget bedre styr på sin forretning efter flere års krise. Men en dårlig betaler i Rusland ødelægger det pæne billede.

Fire år med underskud og fire direktørskift i løbet af to år rystede Odense-virksomheden Texas Andreas Petersen kraftigt fra 2012. Oven i var virksomheden, der laver havemaskiner, ramt af en konkurs hos den vigtigste leverandør og et kollaps af økonomien i Rusland, der på det tidspunkt var dens største marked. - Vi ville prøve noget nyt, men det skulle vi ikke have gjort. Nu går vi tilbage til det, vi kender, sagde medejer Tom Winther Petersen i marts 2016. Og det har virket, viser det seneste regnskab, der netop er offentliggjort. I de to seneste regnskabsår økonomien blevet vendt. Først og fremmest er der skåret ned på et alt for stort varelager - som var finansieret med en høj gæld - og samtidig er omkostningerne blevet barberet ikke mindst gennem fyringer. Fakta om Texas Texas blev grundlagt i 1960 af Andreas Petersen, og har igennem årene udviklet en produktion af især fræsere og fejemaskiner. Derudover forhandler virksomheden en lang række lignende produkter som plæneklippere, brændekløvere, hækkeklipppere og endda off-roadere. Tidligere skete en del af produktionen på virksomhedens adresse i Højby i det sydlige Odense. I dag har virksomheden egenproduktion på to fabrikker i Kina og får derudover produceret af andre leverandører. Virksomheden leverer til hele Europa men står stærkest i Skandinavien samt Central- og Østeuropa. En tredjedel af salget sker i Danmark. - På to år har vi skåret over 30 millioner kroner af vores varebeholdning og vores bankgæld, det har været en væsentlig del af vores vending, siger administrerende direktør Johnny Lolk. Efter uheldige erfaringer med et par investeringslystne chefer udefra blev den dengang 37-årige ansatte i 2016 forfremmet til direktør med opgaven at få Texas tilbage til sit sædvanlige mere jordnære og profitable niveau.

To fabrikker i Kina

Tallene viser, at det er lykkedes og samtidig har Texas fået forbedret sine leverancer ved at opbygge en ny kinesisk produktion, som man ejer sammen med en kinesisk partner. Texas har i forvejen en anden kinesisk fabrik, som firmaet ejer alene. AP Trading ApS Hjemsted: Odense SCVR-nummer: 83 17 82 13



Direktør: Finn Winther Petersen



Bestyrelse og ejere: Tom, Arne og Finn Winther Petersen, Hannah Winter - hver ejer 25 procent.



Regnskabstal 2016/17 for koncernen:



Bruttofortjeneste: 59,3 millioner kroner (2015/16: 49,9)



Driftsresultat: 5,1 millioner kroner (205/16: 1,1)



Resultat før skat: -0,2 millioner kroner (2015/16: -2,0)



Resultat efter skat: -0,03 millioner kroner (2015/16: -2,3)



Egenkapital: 50,9 millioner kroner (2015/16: 62,2)



Antal ansatte: 178 For nogle år siden var det russiske marked vokset til at blive virksomhedens største, men det ændrede sig pludseligt med det dårlige politiske klima og de følgende økonomiske problemer i landet. Problemerne betød samtidig, at den russiske distributør ikke betalte for sine varer. Efter flere års forsøg på at hente 11 millioner kroner hjem har Texas nu afskrevet dem i det nye regnskab.

Underskud i koncernen