Munkebo/Ladby: De har bygget et vikingeskib, som man gjorde det for 1000 år siden. De har broderet en syv meter lang fortælling om Ladby-kongen, og nu vil Vikingemuseet Ladby søsætte endnu et storstilet projekt båret af frivillige kræfter. Den mægtige vikingegård, som i sommeren 2017 blev fundet under jordlagene på Munkebo Bakke, skal vækkes til live igen. Huset, som er 26 meter langt og otte meter bredt og til forveksling minder om det vikingehus, der er opført ved Trelleborg i Slagelse, skal rekonstrueres på den anden side af fjorden på den nyindkøbte jord ved Vikingemuseet Ladby.

Derfor byggede vikingerne på Munkebo Bakke Arkæologer fra Østfyns Museer fandt i juni 2017 spor efter et 26 meter langt og otte meter bredt hus fra vikingetiden på Munkebo Bakke. Der er en helt særlig årsag til, at vores vikinge-forfædre har bygget på bakken, fortæller Malene Refshauge Beck fra Vikingemuseet Ladby:- Det tyder på, at en særlig magtfuld slægt har holdt til i området. Vi tænker, at bebyggelsen må have spillet en central rolle. Sandsynligvis at dominere et område. Bygningen har kunnet ses på lang afstand, og man har kunnet overvåge et stort område. Med mine 25 års erfaring er det noget af det værste jord, jeg har arbejdet i. Alligevel er det her hus bygget meget solidt. Med meget dybe stolpehuller foret med sten. Der er lagt mange ressourcer i det, fortæller hun.



Huset, som arkæologerne fandt grundplanet af, er vikingetidens typehus.



- Det er af såkaldt trelleborgtype. Det betyder, at det har krumme langvægge og støttestolper. Det kan tyde på, at vi måske har fat i hovedbygningen. Det kan jeg dog ikke sige med sikkerhed - der kan sagtens gemme sig meget mere deroppe. Vi har kun krattet i overfladen og undersøgt måske 10 procent af gårdanlægget, fortæller hun.



Der er meget, vi ikke ved om vikingerne på Munkebo Bakke.



- Det ser ud som om, der kun har boet en enkelt generation her. Sådan et træhus holder 50-60 år, hvorefter det skal udskiftes, men vi kan se, at stolpehullerne ikke er blevet genbrugt. Sandsynligvis fordi nogle magtstrukturer har ændret sig. Vi er også interesserede i at undersøge, om det har noget med Ladby-graven at gøre, fortæller Malene Refshauge Beck.

Det fortæller museumsinspektør Claus Frederik Sørensen:

- Vi vil rigtig gerne formidle mere vikingekultur ude ved os. Vi centrerer os stadig om vikingekongen i graven, men vi vil gerne rekonstruere sådan et vikingetids gårdkompleks. Vi synes, det skal være lokalt, og netop Munkebo Bakke er et enormt spændende område. Her har vi fundet tre huse, som daterer sig til midten af 900-tallet. Så ligger det jo lige til højrebenet at det er et af de huse, vi skal genopføre.