Haastrup: Forstander Christine Conradsen, Julemærkehjemmet i Skælskør, holder foredrag i Haastrup Forsamlingshus onsdag 7. februar klokken 19.30.

Børn, der udsættes for mobning og/eller er for tykke og i øvrigt mistrives, har mulighed for at komme på et julemærkehjem, hvor de kan få et løft, det vil sige lære at håndtere mobning og lære at få en sundere livsstil.

Det er opgaven for landets julemærkehjem, som i mere end 100 år har hjulpet børn i Danmark. De første år var det børn, som var ramt af sygdommen tuberkulose, der kom på julemærkehjem. Efter at tuberkulosen blev udryddet, har julemærkehjemmene påtaget sig andre opgaver.

I Skælskør, som bl.a. modtager fynske børn, er der plads til 48 børn i alderen 7-14 år. Børnene bor på tomandsværelser. På julemærkehjemmet i Skælskør får børnene mange "jeg kan-oplevelser" gennem daglige aktiviteter i naturen og på julemærkehjemmets dejlige fem tønder land store grund, skriver Haastrup Foredragsforening på en flyer.

