- Gudskelov er fjernvarmeselskabet så godt polstret, at vi kan lave de her investeringer, siger Niels Andersen.

Det er vurderet, at solfangeranlægget vil koste 46-47 millioner kroner.

Solfangeranlægget skal ligge på Stegshavevej i det nordlige Ringe og bliver Fyns største med et areal på cirka tre hektar. Efter planen vil det kunne dække 23 procent af varmebehovet. Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget behandlede projektet på et møde forleden, og forslaget sendes i offentlig høring mellem 28. februar og 24. april i år.

De anlæg, der er på vej, er blandt andet en kedel, der skal køre på træflis. Godkendelsen er på plads, den mangler bare at blive bygget.

Der har været regnet på, om det ville være billigere at få varmen leveret for eksempel fra Odense, men det bliver ikke billigere end det, vi kan lave med solvarme. Vi har kigget på de muligheder, der er, men det billigste og mest sikre er nok, at vi har vores egen varmeforsyning Niels Andersen, bestyrelsesformand i Ringe Fjernvarmeselskab

- Vi har selvfølgelig gjort nogle tiltag, for ikke at skulle lave sådan en stor prisstigning på én gang. Så der kommer ikke en stigning på 5000 kroner næste år. Den bliver nok på et par tusinde kroner, forklarer Karsten Godiksen, der er direktør i Midtfyns Energi som Ringe Fjernvarmeselskab er en del af.

- Vi har hidtil fået 11 millioner kroner i tilskud om året fordelt på 2500-2600 husstande, så vil det kunne ses, men vi forsøger at imødegå det på bedst mulig måde. Prisstigningen kommer, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, siger Niels Andersen, der er formand for bestyrelsen i Ringe Fjernvarmeselskab.

Ringe: Flere tusinde kroner ekstra om året. Så meget dyrere bliver fjernvarmen for en gennemsnitlig husstand i Ringe. Prisstigningen skyldes, at et tilskud fra staten til fjernvarmeværket i Ringe, det såkaldte grundbeløb, forsvinder med udgangen af 2018.

Det er tilskuddet fra staten, der altså nu forsvinder, der har sørget for, at borgerne i Ringe har kunnet opvarme deres huse billigt. En gennemsnitlig husstand, der får sin varme fra Ringe Fjernvarmeselskab, betaler lige under 10.000 kroner om året. På landsplan ligger gennemsnitsprisen på knap 14.000 kroner.

- Vi er en af landets billigste fjernvarmeselskaber i dag, og vi stiger til stadig at være et af de billigste, men nok ikke et af de allerbilligste, siger Karsten Godiksen.

Ifølge bestyrelsesformanden vil de fjernvarmeselskaber, der primært får deres varme fra affaldsforbrænding ikke opleve samme prisstigning. Det gælder især for større byer.

- Der har været regnet på, om det ville være billigere at få varmen leveret for eksempel fra Odense, men det bliver ikke billigere end det, vi kan lave med solvarme. Vi har kigget på de muligheder, der er, men det billigste og mest sikre er nok, at vi har vores egen varmeforsyning, siger Niels Andersen.

Der er i øvrigt åbent hus hos Midtfyns Energi søndag den 4. februar fra klokken 10-14. Her kan man blandt andet få svar på de spørgsmål, man måtte have om pristigningen på fjernvarme. Adressen er Kielbjergvej 2 i Ringe.