Publikum kan blive klogere på at være psykisk syg og pårørende til en, når der 8. februar er foredrag i Ullerslev.

Ullerslev: "En helt almindelig lykkelig familie" er titlen på et foredrag, som en far og hans datter sammen giver i Ullerslev Kulturcenter torsdag 8. februar.

Der er tale om en fortælling fra det virkelige liv om livet før og efter psykisk sygdom.

Datteren, Camilla, har en borderline-diagnose og er ambassadør for Landsindsatsen EN AF OS, som arbejder for at afstigmatisere psykisk sygdom.

Sammen med sin far, Frits, fortæller hun om at være pårørende og sygdomsramt. De vil fortælle om deres oplevelser med behandlingsverdenen, familielivet dengang og i dag. Hvordan de er kommet sig næsten helt igennem - sammen og hver for sig - og i dag er blevet stærkere som mennesker

- En rejse fyldt med udfordringer, styrke og sammenhold fortalt med ærlighed, følelser, tanker og et strejf af humor, lyder beskrivelsen af foredraget, der er arrangeret af Psykinfo Svendborg.

Målet med EN AF OS-indsatsen er at skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig, og i hele landet uddannes EN AF OS-ambassadører til at fungere som lokale repræsentanter.

Foredraget finder sted torsdag 8. februar klokken 19-21 i Ullerslev Kultur og Idrætscenter, Skolevej 2, Ullerslev. Der er gratis adgang, og tilmelding skal ske til Psykinfo Region Syddanmark på 99 44 45 46 eller www.psykinfo.regionsyddanmark.dk.