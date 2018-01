OPDATERET KL 18.30

Et rødt flertal på 15 mandater har tirsdag aften besluttet, at torvet i Svendborg skal være bilfrit.

Tirsdag klokken 17 afgør politikerne i Svendborg Kommune, om torvet skal være bilfrit eller ej. En debat, der har spændt over 20 år, og som blussede op igen, da borgmester Bo Hansen (S) få dage efter at have sat sig i borgmesterstolen bragte forslaget om et bilfrit torv på banen.

Nu - knap tre uger senere - skal politikerne i Svendborg Byråd beslutte sig.

