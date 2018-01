Søren Lerby, der fylder 60 år torsdag den 1. februar, var kun 17 år, da han i 1975 forlod Fremad Amager for at tørne ud for hollandske Ajax.

Den rapkæftede midtbanespiller, der spillede uden benskinner og med nedrullede strømper, spillede på topplan frem til sommeren 1990.

Her sagde han farvel efter tre succesrige år hos hollandske PSV.

Det var dog skiftet i 1983 fra Ajax til den tyske gigant Bayern München, der for alvor gjorde Søren Lerby rigtig stor.

Danskeren opnåede i sine tre år hos Bayern en særstatus i klubben, hvilket kan aflæses af to hændelser.

13. november 1985 deltog Søren Lerby i to fodboldkampe i to forskellige lande.

Først spillede han om eftermiddagen den første time i Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Irland i Dublin, hvor Danmark med en sejr på 4-1 sikrede den første VM-deltagelse nogensinde.

Herefter blev Søren Lerby sammen med Bayern-manager Uli Hoeness kørt til lufthavnen, hvor et privatfly ventede med kurs mod det daværende Vesttyskland.

På tysk jord skulle en taxi have bragt danskeren til stadion i Bochum, der samme aften tog imod Bayern München i den tyske pokalturnering.

På grund af en trafikprop måtte Søren Lerby imidlertid løbe de sidste kilometer ind til stadion, men han nåede frem og blev skiftet ind i anden halvleg. Kampen endte uafgjort efter forlængelse.

Den anden hændelse skete i oktober 1991, året efter at Lerby havde indstillet karrieren.

Bayern München var i dyb krise og havde fyret cheftræner Jupp Heynckes. Og så kaldte tyskerne på deres tidligere spiller, der hverken havde trænererfaring eller -licens.

- Mit hjerte har valgt Bayern München. Jeg havde ikke sagt ja til nogen anden klub, sagde Søren Lerby dengang.

Danskerens trænerkarriere blev dog en sportslig katastrofe, og fem måneder senere blev han fyret. På hans cv som træner står blandt andet et ydmygende samlet nederlag på 3-6 til danske B1903 i Uefa Cuppen.

Miseren i München må anses som en svipser i en ellers fremragende karriere.

Søren Lerby vandt som spiller ikke færre end ni nationale mesterskaber, fem med Ajax, to med Bayern München og to med PSV. Et ophold hos franske Monaco i sæsonen 1986-1987 kastede ingen titler af sig.

Han vandt desuden to tyske pokaltitler med Bayern München, og i maj 1988 hentede han sin største titel.

Danskeren scorede i straffesparkskonkurrencen, da PSV besejrede Benfica i finalen i Europa Cuppen for mesterhold, forløberen for Champions League.

Søren Lerby var en målfarlig herre, og i 1979/1980-sæsonen blev han topscorer i samme turnering. Samlet lavede han mere end 100 ligamål på klubplan.

På landsholdet lavede han 10 mål i 67 A-landskampe, og han var med ved EM i 1984 og 1988 samt VM i 1986.

Efter karrieren blev Søren Lerby spilleragent, og han har stået for handler med spillere som Dennis Rommedahl, Wesley Sneijder og Pierre-Emile Højbjerg. (Ritzau)