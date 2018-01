Formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund Kristensen vil gerne med til dialogmøde med Støttegruppe Nordfyn. Det lykkedes ikke støttegruppen at få den tidligere formand Jens Otto Dalhøj med til møderne.

Nordfyn: Når Støttegruppe Nordfyn, der støtter familier til børn og unge med handicap, den 19. april er inviteret til dialogmøde med Nordfyns Kommune, er den nye formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund Kristensen (V) på deltagerlisten sammen med de øverste embedsmænd i Børne- og Ungeudvalget.

Dermed får støttegruppen et hedt ønske opfyldt: At have den politisk ansvarlige for området med ved mødebordet. Ønsket blev afvist i efteråret, hvor Jens Otto Dalhøj (LA) var formand for udvalget. Men den nye formand vil altså gerne med til årets første dialogmøde.

- Jeg synes, det er vigtigt at få en god dialog med de samarbejdspartnere, vi har og kan få i Nordfyns Kommune, så jeg synes, det er vigtigt at deltage i de møder, forklarer Anja Lund Kristensen.

- Jeg kender ikke så meget til Støttegruppe Nordfyn på forhånd, så jeg vil gerne have en større viden om, hvordan vi kan bruge hinanden for at kunne give vores borgere den bedst mulige livskvalitet. Så jeg er meget åben og håber, at vi i fremtiden kan få et meget tættere samarbejde, end vi har nu, siger udvalgsformanden.

Det håb deles et hundrede procent af formanden for Støttegruppe Nordfyn Birgitte Vangsgaard.

- Vi synes, det er rigtig positivt. Vi er optimistiske og ser frem til samarbejdet. Vi synes jo ikke, vi beder om så meget. Vi beder bare om ligeværdighed for vores børn og unge, siger Birgitte Vangsgaard.

Ud over håbet om et godt samarbejde med støttegruppen ser Anja Lund i det hele taget gerne flere frivillige på børne- og ungeområdet.

- Vi har selvfølgelig idrætsforeningerne, men der er jo andet end idræt, siger hun.