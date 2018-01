Asger Jensby, der torsdag den 1. februar fylder 70 år, bor i en lille by nordøst for Oslo, arbejder ikke så meget, men cykler langt på sin racer og har det godt.

Selv har han sagt, at han ikke længere bruger tid på at tænke på Stein Bagger og IT Factorys nedsmeltning.

Undtagen den 27. november hvert år, har han fortalt. Det var den dato, ejeren og bestyrelsesformanden fik en sms med besked om, at selskabets direktør, Stein Bagger, var forsvundet.

Næste årsdag er også 10-årsdag.

Tilbage i 2008 var IT Factory tilsyneladende en vækstkanon, der skovlede penge og hædersbevisninger ind. It-selskabet bidrog væsentligt til, at Jensbys personlige formue rundede de to milliarder.

Men det sluttede brat. På et pressemøde mandag den 1. december måtte Asger Jensby og den øvrige bestyrelse forklare den måbende offentlighed, at det hele var et luftkastel. IT Factory var konkurs, og Stein Bagger var over alle bjerge.

Senere kom så Asger Jensbys personlige konkurs og også mistanken fra mange sider om, at Stein Bagger nok ikke kunne have svindlet for så store beløb alene.

Men Jensby slap med 40 dages fængsel for skattesvig og et ulovligt lån. Og i 2016 frafaldt konkursboet i forbindelse med et forlig et erstatningskrav mod Asger Jensby og den øvrige bestyrelse på 30 millioner.

I tiden efter IT Factory har den tidligere iværksætter sammen med sin norske kone drevet et lille it-selskab, som de nu har solgt videre.

Så nu går tiden med at bruge sit netværk i småprojekter - og cykle i den norske natur. (Ritzau)