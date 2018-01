Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Jeg har fulgt sagen på sidelinjen, det er meget svært at undgå med den massive presseomtale, der har været i de seneste uger. Det er en sag, som vi selvfølgelig diskuterer og kommenterer lokalt her i Venstre. Men det er selvfølgelig også et følsomt emne, som har potentialet til at skade Lars Løkke Rasmussens omdømme. Allerede nu er hans dømmekraft jo til diskussion. For selv om der måske ikke er det helt store at komme efter, så har det allerede ført til og vil fortsat føre til kritiske spørgsmål til statsministeren, og det kan komme ham til skade.

Hvis sagen kan skade Lars Løkke Rasmussen, så kan den vel også skade partiet?

- Det kan man ikke afvise. Men jeg har ikke yderligere kommentarer.