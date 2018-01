I fire måneder har elever på Skrøbelev Skole fundet vej væk fra mobiltelefoner og Ipads og ind i bøgernes verden takket være en kanin. Børnene læser hver dag højt for kaninen, og det har øget deres lyst til at give sig i kast med bøgerne, siger deres lærer, Stine Nürnberg.

- Vi er en heldagsskole og kan ikke have en hund her hele dagen, så jeg tog min kanin med. Den læser eleverne højt for på skift 20 minutter ad gangen, og det har en kæmpe effekt, siger Stine Nürnberg og tilføjer, at den fireårige hankanin med pigenavnet Zuzu især har vundet drengenes læsehjerter.

På et kursus faldt hun i snak med en bibliotekar, der nævnte de såkaldte læsehunde, som i selskab med deres ejere lægger ører til højtlæsende børn på biblioteker og skoler uden at bryde ind og rette børnene.

Det spørgsmål har personalet på Skrøbelev Skole stillet sig selv, og for fire måneder siden fik en af skolens lærere, Stine Nürnberg, en idé, der siden har vist sig at være en succes- og til glæde for skolens elever, som er fagligt udfordrede.

Skrøbelev: Hvordan får man børn til at finde ro til at bevæge sig ind i bøgernes verden, når alt fra mobiltelefoner, Facebook og Ipads kan virke mere fristende?

Enkelte af dem var skeptiske, da kaninen ankom og blev installeret i et kombineret hygge- og læsehjørne, men nu har de overgivet sig til kaninen.

- I starten snakkede vi om, at den rejser sine ører, det gør den jo, når der er lyde. Eleverne synes, det er vildt hyggeligt, at den gider høre på dem, så det voksede fra, at især to drenge ikke ville læse. Nu spørger eleverne som det første, når de møder om morgenen, om det er deres tur til at læse for kaninen i dag, forklarer Stine Nürnberg.

Hun vurderer samtidig, at det generelt er svært at få unge til at fordybe sig i en bog, og det er Skrøbelev Skole ikke ene om at forsøge at ændre på.